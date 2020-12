UPDATE 7-Serie A Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Torino (0) 1 Scorers: S. Verdi 69 Yellow card: Lyanco 32 Subs used: Verdi 29 (Bonazzoli), Meïté 66 (Gojak), Vojvoda 86 (Izzo) Bologna (0) 1 Scorers: R. Soriano 78 Yellow card: Domínguez 26, Svanberg 52, Tomiyasu 68 Subs used: Dijks 62 (De Silvestri), Schouten 63 (Domínguez), Poli 77 (Svanberg) Referee: Fabrizio Pasqua ................................................................. Benevento (0) 2 Scorers: R. Insigne 57, M. Sau 89pen Yellow card: Caprari 43 Subs used: Tello 74 (Insigne), Sau 79 (Caprari), Di Serio 79 (Lapadula), Foulon 80 (Tuia) Genoa (0) 0 Yellow card: Bani 13, Goldaniga 67, Masiello 88 Subs used: Criscito 58 (Czyborra), Pandev 58 (Shomurodov), Radovanović 58 (Sturaro), Scamacca 72 (Destro), Zappacosta 75 (Goldaniga) Referee: Antonio Giua ................................................................. Cagliari (1) 1 Scorers: C. Lykogiannis 27 Yellow card: Pavoletti 45, Nández 69 Subs used: Ceppitelli 64 (Pavoletti), Simeone 79 (Sottil), Pereiro 88 (João Pedro), Oliva 88 (Rog) Udinese (0) 1 Scorers: K. Lasagna 57 Yellow card: Pereyra 75 Subs used: Lasagna 54 (Deulofeu), Mandragora 78 (Pereyra), Nestorovski 78 (Pussetto), ter Avest 89 (Stryger Larsen), De Maio 90 (Bonifazi) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Internazionale (0) 2 Scorers: A. Hakimi 51, R. Lukaku 71pen Yellow card: Brozović 18 Subs used: Sensi 46 (Gagliardini), Vidal 66 (Brozović), Darmian 80 (Young), D'Ambrosio 80 (Hakimi), Perišić 80 (Lukaku) Spezia (0) 1 Scorers: R. Piccoli 90+4 Yellow card: N'Zola 41, Terzi 43 Subs used: Maggiore 72 (Deiola), Agudelo 72 (Mora), Piccoli 80 (N'Zola), Diego Farias 80 (Gyasi), Mastinu 91 (Acampora) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Sassuolo (0) 1 Scorers: D. Berardi 89 Yellow card: Berardi 65 Subs used: Caputo 46 (Defrel), Kiriakopoulos 46 (Rogério), Boga 57 (Đuričić), Müldür 61 (Toljan), Pedro Obiang 86 (Traorè) Milan (2) 2 Scorers: Rafael Leão 1, A. Saelemaekers 26 Yellow card: Kessié 61, Calabria 71, Romagnoli 88 Subs used: Krunić 46 (Tonali), Hauge 57 (Brahim Díaz), Samu Castillejo 79 (Saelemaekers), Maldini 86 (Çalhanoğlu) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Atalanta (0) 4 Scorers: D. Zapata 59, R. Gosens 70, L. Muriel 72, J. Iličić 85 Yellow card: Malinovskyi 37, Romero 39 Subs used: Palomino 46 (Romero), Iličić 46 (Pessina), Muriel 72 (Zapata), Miranchuk 81 (Malinovskyi), Mojica 89 (Gosens) Roma (1) 1 Scorers: E. Džeko 3 Yellow card: Pellegrini 35, Mirante 57, Mancini 64 Subs used: Bruno Peres 66 (Spinazzola), Cristante 73 (Pedro), Gonzalo Villar 81 (Pellegrini), Carles Pérez 81 (Veretout) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Lazio in play Napoli ................................................................. Tuesday, December 22 fixtures (CET/GMT) Crotone v Parma (1830/1730) Juventus v Fiorentina (2045/1945) Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Internazionale (1830/1730) Bologna v Atalanta (2045/1945) Milan v Lazio (2045/1945) Napoli v Torino (2045/1945) Roma v Cagliari (2045/1945) Sampdoria v Sassuolo (2045/1945) Spezia v Genoa (2045/1945) Udinese v Benevento (2045/1945)