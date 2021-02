Feb 9 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fifth day of 2nd test between Pakistan and South Africa on Monday at Rawalpindi, Pakistan Pakistan win by 95 runs Pakistan 1st innings Imran Butt c Quinton de Kock b Keshav Maharaj 15 Abid Ali c Aiden Markram b Anrich Nortje 6 Azhar Ali lbw Keshav Maharaj 0 Babar Azam c Faf du Plessis b Anrich Nortje 77 Fawad Alam Run Out Temba Bavuma 45 Mohammad Rizwan c Kagiso Rabada b Anrich Nortje 18 Faheem Ashraf Not Out 78 Hassan Ali c Dean Elgar b Keshav Maharaj 8 Yasir Shah c&b Wiaan Mulder 8 Nauman Ali c Aiden Markram b Anrich Nortje 8 Shaheen Afridi c Dean Elgar b Anrich Nortje 0 Extras 2b 2lb 5nb 0pen 0w 9 Total (114.3 overs) 272 all out Fall of Wickets : 1-21 Butt, 2-21 Ali, 3-22 Ali, 4-145 Azam, 5-149 Alam, 6-190 Rizwan, 7-221 Ali, 8-251 Shah, 9-272 Ali, 10-272 Afridi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 21 2 72 0 3.43 Anrich Nortje 24.3 8 56 5 2.29 3nb Keshav Maharaj 45 11 90 3 2.00 George Linde 5.5 2 4 0 0.69 Dean Elgar 1.1 0 6 0 5.14 Wiaan Mulder 17 7 40 1 2.35 2nb ..................................................................... South Africa 1st innings Dean Elgar c Mohammad Rizwan b Hassan Ali 15 Aiden Markram c Shaheen Afridi b Nauman Ali 32 Rassie van der Dussen b Hassan Ali 0 Faf du Plessis c Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf 17 Temba Bavuma Not Out 44 Quinton de Kock b Shaheen Afridi 29 Wiaan Mulder Run Out Shaheen Afridi 33 George Linde b Hassan Ali 21 Keshav Maharaj b Hassan Ali 1 Kagiso Rabada Run Out Abid Ali 0 Anrich Nortje b Hassan Ali 0 Extras 0b 0lb 9nb 0pen 0w 9 Total (65.4 overs) 201 all out Fall of Wickets : 1-26 Elgar, 2-26 van der Dussen, 3-55 du Plessis, 4-81 Markram, 5-114 de Kock, 6-164 Mulder, 7-186 Linde, 8-192 Maharaj, 9-201 Rabada, 10-201 Nortje Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 13 2 37 1 2.85 3nb Hassan Ali 15.4 2 54 5 3.45 6nb Faheem Ashraf 8 2 20 1 2.50 Nauman Ali 17 8 36 1 2.12 Yasir Shah 12 2 54 0 4.50 ................................................................ Pakistan 2nd innings Imran Butt lbw Kagiso Rabada 0 Abid Ali c Quinton de Kock b Keshav Maharaj 13 Azhar Ali lbw George Linde 33 Babar Azam lbw Keshav Maharaj 8 Fawad Alam c Aiden Markram b George Linde 12 Mohammad Rizwan Not Out 115 Faheem Ashraf c Anrich Nortje b George Linde 29 Hassan Ali lbw Keshav Maharaj 5 Yasir Shah c Quinton de Kock b George Linde 23 Nauman Ali c Dean Elgar b Kagiso Rabada 45 Shaheen Afridi b George Linde 4 Extras 9b 0lb 2nb 0pen 0w 11 Total (102.0 overs) 298 all out Fall of Wickets : 1-0 Butt, 2-28 Ali, 3-45 Azam, 4-63 Ali, 5-76 Alam, 6-128 Ashraf, 7-143 Ali, 8-196 Shah, 9-293 Ali, 10-298 Afridi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 14 3 34 2 2.43 Anrich Nortje 17 7 57 0 3.35 Keshav Maharaj 38 4 118 3 3.11 Wiaan Mulder 7 1 16 0 2.29 2nb George Linde 26 9 64 5 2.46 ...................................................................... South Africa 2nd innings Aiden Markram c Imran Butt b Hassan Ali 108 Dean Elgar c Mohammad Rizwan b Shaheen Afridi 17 Rassie van der Dussen b Hassan Ali 48 Faf du Plessis lbw Hassan Ali 5 Temba Bavuma c Mohammad Rizwan b Shaheen Afridi 61 Quinton de Kock c Imran Butt b Hassan Ali 0 Wiaan Mulder b Yasir Shah 20 George Linde c Faheem Ashraf b Hassan Ali 4 Keshav Maharaj c Imran Butt b Shaheen Afridi 0 Kagiso Rabada b Shaheen Afridi 0 Anrich Nortje Not Out 2 Extras 0b 2lb 7nb 0pen 0w 9 Total (91.4 overs) 274 all out Fall of Wickets : 1-33 Elgar, 2-127 van der Dussen, 3-135 du Plessis, 4-241 Markram, 5-241 de Kock, 6-253 Bavuma, 7-258 Linde, 8-268 Maharaj, 9-268 Rabada, 10-274 Mulder Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Shaheen Afridi 21 6 51 4 2.43 4nb Hassan Ali 16 2 60 5 3.75 3nb Nauman Ali 20 6 63 0 3.15 Yasir Shah 23.4 5 56 1 2.37 Faheem Ashraf 10 2 37 0 3.70 Fawad Alam 1 0 5 0 5.00 ............................. Umpire Ahsan Raza Umpire Aleem Dar Video Asif Yaqoob Match Referee Muhammad Malik