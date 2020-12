UPDATE 7-UEFA Champions League Results

Dec 8 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage -------------------------------------------------------------- Zenit (1) 1 Borussia Dortmund (0) 2 Lazio (2) 2 Club Brugge (1) 2 Barcelona (0) 0 Juventus (2) 3 Dynamo Kyiv (0) 1 Ferencváros (0) 0 Chelsea (1) 1 Krasnodar (1) 1 Rennes (0) 1 Sevilla (2) 3 PSG () 0 İstanbul Başakşehir () 0 suspended .... penalties: --- RB Leipzig (2) 3 Manchester United (0) 2 Wednesday, December 9 fixtures (CET/GMT) Ajax v Atalanta (1855/1755) Midtjylland v Liverpool (1855/1755) Bayern München v Lokomotiv Moskva (2100/2000) Salzburg v Atlético Madrid (2100/2000) Manchester City v Olympique Marseille (2100/2000) Olympiakos Piraeus v Porto (2100/2000) Real Madrid v Borussia M'gladbach (2100/2000) Internazionale v Shakhtar Donetsk (2100/2000)