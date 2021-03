UPDATE 7-UEFA Europa League Summaries

Mar 12 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Ajax (0) 3 Scorers: D. Klaassen 62, D. Tadić 82, B. Brobbey 90+2 Yellow card: Tagliafico 53 Subs used: Schuurs 67 (Rensch), Idrissi 68 (Antony), Brobbey 83 (David Neres) Young Boys (0) 0 Yellow card: Lauper 49, Aebischer 64, Sierro 77 Subs used: Zesiger 34 (Camara), Ngamaleu 46 (Sulejmani), Sierro 71 (Lauper), Mambimbi 71 (Elia), Siebatcheu 85 (Fassnacht) Aggregate score: 3-0 Referee: Marco Guida ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 0 Yellow card: Sydorchuk 9 Subs used: Andrievskyi 68 (Sydorchuk), Shepelev 68 (Shaparenko), Karavaev 84 (Kędziora) Villarreal (1) 2 Scorers: Pau Torres 30, Albiol 52 Yellow card: Pedraza 24, Capoue 65 Subs used: Ramiro Funes Mori 46 (Pau Torres), Bacca 63 (Paco Alcácer), Jaume Costa 84 (Chukwueze), Moi Gómez 85 (Manu Trigueros), Álex Baena 90 (Gerard Moreno) Aggregate score: 0-2 Referee: Michael Oliver ................................................................. Manchester United (0) 1 Scorers: A. Diallo 50 Yellow card: McTominay 55 Subs used: Diallo 46 (Martial), Fred 74 (Bruno Fernandes), Williams 74 (Wan-Bissaka), Shaw 74 (James) Milan (0) 1 Scorers: S. Kjær 90+2 Yellow card: Saelemaekers 18 Subs used: Tonali 69 (Brahim Díaz), Samu Castillejo 69 (Saelemaekers), Kalulu 74 (Calabria) Aggregate score: 1-1 Referee: Slavko Vinčić ................................................................. Slavia Praha (1) 1 Scorers: N. Stanciu 7 Yellow card: Zima 56 Subs used: Masopust 46 (Olayinka), Dorley 71 (Kuchta), Lingr 76 (Stanciu) Rangers (1) 1 Scorers: F. Helander 36 Yellow card: Barišić 29, Davis 54 Subs used: Arfield 63 (Hagi), Roofe 81 (Ayodele-Aribo), Zungu 88 (Kamara) Aggregate score: 1-1 Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Roma (1) 3 Scorers: L. Pellegrini 23, S. El Shaarawy 73, G. Mancini 77 Yellow card: Kumbulla 55, Mancini 83 Subs used: Borja Mayoral 35 (Mkhitaryan), El Shaarawy 62 (Pedro), Carles Pérez 78 (Pellegrini), Bruno Peres 78 (Spinazzola), Ibañez 79 (Diawara) Shakhtar Donetsk (0) 0 Yellow card: Alan Patrick 58, Maycon 73, Taison 74 Subs used: Dentinho 75 (Júnior Moraes), Sudakov 79 (Alan Patrick), Solomon 79 (Taison), Konoplyanka 87 (Tetê), Marcos Antonio 88 (Marlos) Aggregate score: 3-0 Referee: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias ................................................................. Olympiakos Piraeus (0) 1 Scorers: Y. El-Arabi 58 Yellow card: M'Vila 22, Bouchalakis 37 Subs used: Holebas 46 (Reabciuk), Fortounis 46 (Valbuena), Ranđelović 59 (Bruma), Koka 77 (El-Arabi), Androutsos 86 (Masouras) Arsenal (1) 3 Scorers: M. Ødegaard 34, Gabriel Magalhães 79, Mohamed Elneny 85 Yellow card: Gabriel Magalhães 43 Subs used: Dani Ceballos 55 (Partey), Mohamed Elneny 82 (Willian), Smith Rowe 82 (Ødegaard), Pépé 82 (Saka), Lacazette 88 (Aubameyang) Aggregate score: 1-3 Referee: Daniel Siebert ................................................................. Tottenham Hotspur (1) 2 Scorers: H. Kane 25, H. Kane 70 Yellow card: Dier 46, Sánchez 79, Højbjerg 85 Subs used: Bale 64 (Lamela), Lucas Moura 64 (Son Heung-Min), Bergwijn 64 (Alli), Højbjerg 72 (Ndombèlé), Carlos Vinícius 84 (Kane) Dinamo Zagreb (0) 0 Yellow card: Ademi 68, Ivanušec 77, Ristovski 87 Subs used: Lirim Kastrati 64 (Majer), Atiemwen 64 (Oršić), Gavranović 78 (Petković), Franjić 90 (Ademi) Aggregate score: 2-0 Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Granada (1) 2 Scorers: Jorge Molina 26, Soldado 75 Yellow card: Eteki 33 Subs used: Ismael Ruiz 81 (Soldado), Vallejo 91 (Antonio Puertas) Molde (0) 0 Yellow card: Sigurðarson 48, Hestad 57, Ellingsen 68, Ellingsen 71 (2nd), Eikrem 90 Subs used: Knudtzon 65 (Hestad), Fofana 74 (Sigurðarson), Bolly 86 (Andersen) Aggregate score: 2-0 Referee: Paweł Raczkowski .................................................................