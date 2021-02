UPDATE 7-World Championships Results Cortina d'Ampezzo - Slalom

Feb 20 (Gracenote) - Results for World Championships on Friday. Men's Giant Slalom on Friday 1 Mathieu Faivre FRA France 2 Luca De Aliprandini ITA Italy 3 Marco Schwarz AUT Austria Women's Giant Slalom on Thursday 1 Lara Gut-Behrami SUI Switzerland 2 Mikaela Shiffrin USA United States 3 Katharina Liensberger AUT Austria Mixed's Parallel Team on Wednesday 1 Mathieu Faivre FRA France 2 Filip Zubcic CRO Croatia 3 Loïc Meillard SUI Switzerland 1 Marta Bassino; Katharina Italy; Austria Liensberger 3 Tessa Worley FRA France 1 Mikaela Shiffrin USA United States 2 Petra Vlhová SVK Slovakia 3 Michelle Gisin SUI Switzerland 1 Marco Schwarz AUT Austria 2 Alexis Pinturault FRA France 3 Loïc Meillard SUI Switzerland 1 Vincent Kriechmayr AUT Austria 2 Andreas Sander GER Germany 3 Beat Feuz SUI Switzerland 1 Corinne Suter SUI Switzerland 2 Kira Weidle GER Germany 3 Lara Gut-Behrami SUI Switzerland 1 Lara Gut-Behrami SUI Switzerland 2 Corinne Suter SUI Switzerland 3 Mikaela Shiffrin USA United States 1 Vincent Kriechmayr AUT Austria 2 Romed Baumann GER Germany 3 Alexis Pinturault FRA France