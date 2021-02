UPDATE 74-Coupe de France Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Coupe de France on Wednesday (start times are CET) 32nd Finals ................................................................. Auxerre (0) 0 Subs used: Sakhi 64 (Ngando), Autret 73 (Fortuné), Le Bihan 73 (Begraoui), Dugimont 83 (Ndom) Olympique Marseille (0) 2 Scorers: D. Benedetto 54, A. Dieng 90+2 Subs used: Thauvin 46 (Luis Henrique), Ntcham 46 (Rongier), Cuisance 57 (Khaoui), Rocchia 69 (Benedetto), Dieng 81 (Germain) Referee: Frank Schneider ................................................................. Bordeaux (0) 0 Yellow card: Mara 30 Subs used: Adli 54 (Bakwa), Ben Arfa 54 (Bessile), Hwang Ui-jo 65 (Mara), Oudin 65 (Traore), Zerkane 74 (Seri) Toulouse (1) 2 Scorers: V. Bayo 39, J. Antiste 56 Yellow card: Dewaest 36 Subs used: Koulouris 79 (Antiste), Mvoue 86 (Koné) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Nantes (1) 2 Scorers: K. Bamba 24, K. Bamba 63 Yellow card: Basila 3 Subs used: Merlin 46 (Blas), Castelletto 46 (Pallois), Mendy 63 (Chirivella), Coco 63 (Muani), Simon 82 (Ndilu) Lens (3) 4 Scorers: C. Jean 27, C. Doucouré 36, C. Jean 39, A. Muinga 58 Subs used: Fofana 63 (Doucouré), Michelin 63 (Clauss), Sotoca 74 (Jean), Kakuta 74 (Mauricio), Medina 79 (Badé) Referee: Johan Hamel ................................................................. Grenoble Foot 38 (0) 0 Yellow card: Diallo 28, Belmonte 48 Subs used: Willy Semedo 63 (Ravet), Djitté 63 (Anani), Pickel 63 (Belmonte), Néry 68 (Michel), Bénet 70 (Abou Demba) Monaco (1) 1 Scorers: S. Jovetić 36 Yellow card: Pellegri 11 Subs used: Diatta 63 (Diop), Florentino Luís 74 (Matazo), Tchouaméni 74 (FÅbregas), Golovin 74 (Millot), Caio Henrique 80 (Pellegri) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Strasbourg (0) 0 Subs used: Sissoko 68 (Aholou), Saadi 74 (Chahiri), Ousmane 81 (Waris), Bellegarde 81 (Prcić), Siby 81 (Guilbert) Montpellier (1) 2 Scorers: A. Delort 45+1, P. Ņkuletić 88 Subs used: Ņkuletić 68 (Delort), Savanier 68 (Mollet), Mavididi 68 (Wahi), Sambia 74 (Souquet) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Brest (2) 2 Scorers: S. Mounié 34, J. Le Douaron 36 Yellow card: Magnetti 58, Mananga Mbock 84 Subs used: Charbonnier 64 (Mounié), Faussurier 64 (Pierre-Gabriel), Cardona 70 (Fadiga), Honorat 78 (Philippoteaux), Perraud 78 (Baal) Rodez (1) 1 Scorers: M. Dembélé 16 Subs used: Henry 70 (Coelho), Leborgne 70 (Ponceau), Bonnet 78 (Ruffaut), Peyrelade 78 (Ouammou), David 86 (Dembélé) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Amiens SC (0) 1 Scorers: A. Blin 53 Yellow card: Wagué 32, Lachuer 54, Yatabaré 93 Subs used: Ciss 66 (Odey), Gomis 84 (Lachuer), Ouattara 84 (Coly), Yatabaré 91 (Mendoza) Metz (1) 2 Scorers: A. Leya 1, Vágner 90+4pen Subs used: Centonze 32 (Boahene), Sarr 54 (Angban), Maïga 54 (Maziz), Vágner 72 (Leya), Yade 72 (Gueye) Referee: Olivier Thual ................................................................. Nîmes (1) 1 Scorers: H. Duljević 37 Subs used: Aribi 35 (Buadés), Doucouré 69 (Roux), Chadli 85 (Ahlinvi), Majouga 85 (Eliasson) Nice (2) 3 Scorers: Rony Lopes 13, Rony Lopes 29, P. Lees Melou 82 Subs used: Maolida 62 (Gouiri), Todibo 62 (Saliba), Kamara 71 (Trouillet), Thuram-Ulien 84 (Rony Lopes) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Dijon (0) 0 Yellow card: Chalá 64 Subs used: Sammaritano 64 (Celina), Kamara 64 (Konaté), Ebimbe 64 (Chouiar) Lille (1) 1 Scorers: A. Camara 16 Subs used: Ikoné 46 (Luiz Araujo), André 67 (Renato Sanches), Çelik 67 (Pied), David 76 (Lihadji), José Fonte 83 (Weah) Referee: Willy Delajod ................................................................. Caen (0) 0 Yellow card: Yago 40, Beka Beka 55 Subs used: Gonçalves 60 (Yago), Court 61 (Gioacchini), Zady Sery 70 (Bammou) PSG (0) 1 Scorers: M. Kean 49 Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Thursday, February 11 fixtures (CET/GMT) Sochaux v Saint-Étienne (1845/1745) Angers SCO v Rennes (2100/2000) Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Vénissieux v Annecy (1330/1230) Orléans v Romorantin (1330/1230) Lambresienne v Boulogne (1330/1230) St-Philbert Gd Lieu v Laval (1330/1230) Stade Briochin v Saint-Malo (1400/1300) Red Star v Bobigny (1400/1300) Quevilly-Rouen v Rouen (1900/1800) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Saint-Omer v Gazélec Ajaccio (1300/1200) Feurs v Le Puy Foot (1330/1230) Rumilly Vallières v Saint-Priest (1330/1230) Montagnarde v Dinan Léhon (1330/1230) Saint-Colomban Locminé v Guichen (1330/1230) Haguenau v Saint-Louis Neuweg (1330/1230) Saint-Meziery v Sedan (1330/1230) Amnéville v Prix-lès-Mézières (1330/1230) OS Aire-Sur-La-Lys v Amiens AC (1330/1230) Loon-Plage v Arras (1330/1230) Steenvoorde v Beauvais (1330/1230) Fabrègues v Castelnau Le Crès (1330/1230) Mérignac-Arlac v Stade Poitevin (1330/1230) Saint-Brice v Drancy JA (1330/1230) Racing Besançon v Mâcon (1330/1230) Louhans-Cuiseaux v Fleury 91 (1330/1230) Gonfreville v Châteaubriant (1330/1230) Élan de Gorges v Sablé (1330/1230) Chamalières v Andrézieux (1400/1300) Soleil Bischheim v Schiltigheim (1400/1300) Athlético Marseille v Aubagne (1400/1300) Lège-Cap-Ferret v Aviron Bayonnais (1400/1300) St Liguaire Niort v Olympique d'Alès (1400/1300) St Clément Montferrier v Canet Roussillon (1400/1300)