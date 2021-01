UPDATE 8-Bundesliga Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (2) 4 Scorers: J. Boateng 32, T. Müller 43, R. Lewandowski 57, S. Gnabry 63 Yellow card: Marc Roca 53 Subs used: Musiala 69 (Marc Roca), Sané 70 (Gnabry), Douglas Costa 74 (Coman), Choupo-Moting 74 (Müller), Süle 87 (Boateng) Hoffenheim (1) 1 Scorers: A. Kramarić 44 Subs used: Vogt 58 (Nuhu), Kadeřábek 58 (Gaćinović), Grillitsch 74 (Samassekou), Belfodil 74 (Baumgartner), Dabour 81 (Bebou) Referee: Benjamin Cortus ................................................................. Borussia Dortmund (1) 3 Scorers: T. Delaney 26, J. Sancho 63, F. Uduokhai 75og Missed penalty: E. Haaland 21 Subs used: Bellingham 75 (Brandt), Ł. Piszczek 78 (Mateu Morey), Schulz 84 (Raphaël Guerreiro), Dahoud 84 (Reus) Augsburg (1) 1 Scorers: A. Hahn 10 Yellow card: Iago 20 Subs used: Gregoritsch 65 (Niederlechner), Vargas 65 (Hahn), Jensen 65 (Richter), Civeja 75 (Gruezo), Pedersen 77 (Iago) Referee: Patrick Ittrich ................................................................. Eintracht Frankfurt (0) 3 Scorers: André Silva 67, M. Hinteregger 84, André Silva 90+5pen Yellow card: Tuta 35 Subs used: Jović 61 (Barkok), Touré 61 (Younes), Rode 76 (Hasebe), Hrustic 82 (Kamada) Hertha BSC (0) 1 Scorers: K. Piątek 66 Yellow card: Tousart 37, Torunarigha 59, Piątek 88, Matheus Cunha 94 Subs used: Mittelstädt 46 (Netz), Leckie 77 (Lukébakio), Darida 89 (Ascacíbar), Löwen 89 (Tousart), Ngankam 89 (Guendouzi) Referee: Florian Badstübner ................................................................. Union Berlin (1) 1 Scorers: R. Knoche 31 Yellow card: Schlotterbeck 71 Subs used: Griesbeck 66 (Gentner), Karius 69 (Luthe), Pohjanpalo 79 (Awoniyi), Bülter 79 (Schlotterbeck), Dajaku 85 (Teuchert) Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: A. Plea 59 Yellow card: Kramer 8, Zakaria 45, Neuhaus 63 Subs used: Neuhaus 58 (Kramer), Stindl 75 (Hofmann), Herrmann 92 (Wolf), Embolo 92 (Plea) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Werder Bremen (0) 1 Scorers: K. Möhwald 77 Subs used: Rashica 46 (Schmid), Möhwald 46 (Mbom), Augustinsson 46 (Agu), Ōsako 61 (Sargent), Moisander 91 (Ö. Toprak) Schalke 04 (1) 1 Scorers: Omar Mascarell 38 Yellow card: Stambouli 63, Fährmann 66, Huntelaar 88, Thiaw 92 Subs used: Boujellab 46 (Schöpf), William 70 (Harit), Huntelaar 80 (Hoppe), Thiaw 80 (Omar Mascarell) Referee: Sören Storks ................................................................. RB Leipzig (0) 1 Scorers: C. Nkunku 51 Yellow card: Kluivert 90, Haidara 92 Subs used: Poulsen 70 (Sørloth), Kluivert 70 (Nkunku), Orban 81 (Kampl), Haidara 81 (Mukiele), Halstenberg 90 (Angeliño) Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Bellarabi 60, Bailey 75 Subs used: Bellarabi 59 (Diaby), Schick 59 (Sinkgraven), Alario 81 (Fosu-Mensah) Referee: Harm Osmers ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Köln v Arminia Bielefeld (1530/1430) Wolfsburg v Freiburg (1800/1700)