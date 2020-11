Nov 4 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Brentford (1) 1 Scorers: I. Toney 36 Yellow card: Marcondes 57, Dalsgaard 76, Forss 88 Subs used: Sergi Canós 62 (Ghoddos), Janelt 69 (Marcondes), Forss 84 (Mbeumo) Swansea City (0) 1 Scorers: A. Ayew 77 Subs used: Grimes 60 (Fulton), Palmer 61 (Dhanda), Gyökeres 69 (Lowe) Referee: Steve Martin ................................................................. Huddersfield Town (1) 1 Scorers: J. Koroma 43 Yellow card: Sarr 72, Hamer 75, Hogg 91 Subs used: Eiting 75 (Koroma), Diakhaby 79 (Mbenza), Daly 86 (Schindler) Bristol City (0) 2 Scorers: J. Dasilva 77, J. Paterson 83 Subs used: Diedhiou 59 (Rowe), Semenyo 68 (Wells), Paterson 68 (Brunt) Referee: Peter Bankes ................................................................. Norwich City (0) 0 Subs used: Hugill 77 (Płacheta), McLean 78 (Stiepermann), Vrančić 78 (Rupp) Millwall (0) 0 Yellow card: Woods 52 Subs used: Williams 55 (Thompson), Bennett 55 (Ferguson), Smith 80 (Böðvarsson) Referee: Tim Robinson ................................................................. Sheffield Wednesday (0) 1 Scorers: B. Bannan 71pen Red card: Harris 94 Yellow card: Kachunga 9, Pelupessy 42, Palmer 44, Börner 60 Subs used: Paterson 80 (Kachunga), Brown 84 (Reach), Marriott 89 (Windass) AFC Bournemouth (0) 0 Red card: Cook 69 Yellow card: Lerma 34, Mepham 99 Subs used: Solanke 67 (Brooks), Cook 72 (Groeneveld), Stacey 80 (Diego Rico) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Blackburn Rovers (0) 0 Yellow card: Trybull 18, Rankin-Costello 50, Lenihan 78, Wharton 85, Holtby 92 Subs used: Rothwell 46 (Dolan), Evans 57 (Trybull), Wharton 77 (Williams) Middlesbrough (0) 0 Yellow card: McNair 67 Subs used: Johnson 71 (Coulson), Akpom 79 (Assombalonga) Referee: David Webb ................................................................. Cardiff City (2) 3 Scorers: J. Hoilett 4, J. Ralls 45+1pen, H. Wilson 77 Subs used: Ojo 67 (Glatzel), Whyte 79 (Wilson), Vaulks 85 (Ralls) Barnsley (0) 0 Yellow card: James 39 Subs used: Oduor 40 (Elliot Simões), Adeboyejo 63 (Schmidt), Halme 80 (James) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Wednesday, November 4 fixtures (BST/GMT) Reading v Preston North End (1900) Watford v Stoke City (1900) Birmingham City v Wycombe Wanderers (1945) Derby County v Queens Park Rangers (1945) Nottingham Forest v Coventry City (1945) Rotherham United v Luton Town (1945) Friday, November 6 fixtures (BST/GMT) Cardiff City v Bristol City (1800) Saturday, November 7 fixtures (BST/GMT) Reading v Stoke City (1230) Birmingham City v AFC Bournemouth (1500) Blackburn Rovers v Queens Park Rangers (1500) Brentford v Middlesbrough (1500) Derby County v Barnsley (1500) Huddersfield Town v Luton Town (1500) Norwich City v Swansea City (1500) Nottingham Forest v Wycombe Wanderers (1500) Rotherham United v Preston North End (1500) Sheffield Wednesday v Millwall (1500) Watford v Coventry City (1500)