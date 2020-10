Oct 22 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLLibertadores on Wednesday (start times are EST) Group Stage ................................................................. Racing Club (0) 2 Scorers: L. Melgarejo 60, M. Rojas 86 Yellow card: Sigali 40 Missed penalty: H. Fértoli 47 Subs used: López 57 (Fértoli), Rojas 57 (Díaz), Garré 70 (Solari), Cvitanich 91 (Pillud) Estudiantes de Mérida (0) 1 Scorers: H. Plazas 66 Yellow card: Armando Araque 35, Plazas 54, Rivas 85 Subs used: Linarez 46 (Marrufo), Mena 67 (Armando Araque), Rivas 78 (Lobo), Penilla 85 (Del Castillo), Páez 86 (Rivas) Referee: Andrés Cunha ................................................................. Nacional (2) 2 Scorers: G. Bergessio 8, A. Trezza 31 Yellow card: Amaral 59, Trezza 68 Subs used: Fernández 62 (Amaral), Vecino 66 (Bergessio), Cartagena 77 (Martínez), Vila 77 (Trezza) Alianza Lima (0) 0 Yellow card: Salazar 34, Ascues 40, Ballón 46, Sánchez 73 Missed penalty: P. Rubio 22 Subs used: Arroé 60 (Ferreyra), Cornejo 88 (Ascues) Referee: Juan Gabriel Benítez ................................................................. Bolívar (0) 2 Scorers: M. Riquelme 80, R. Domínguez 89 Yellow card: Quinteros 50, Quinteros 72 (2nd) Subs used: Álvaro Rey 46 (Fernández), Anderson Cruz 57 (Vaca), Domínguez 74 (Bejarano), Abrego 74 (Flores), Cataldi 74 (Azogue) Club Guaraní (1) 3 Scorers: F. Fernández 13, N. Maná 90+2, J. Florentín 90+6 Yellow card: Florentín 94 Subs used: Maná 66 (Benítez), Domínguez 66 (Fernández), Morel 73 (Barrientos), Redes 90 (Rodrigo Fernández) Referee: Angelo Hermosilla Baeza ................................................................. Flamengo (2) 3 Scorers: Thuler 10, Lincoln 40, Bruno Henrique 75 Subs used: Gomes 46 (Willian Arão), Lazaro 46 (Vitinho), Gabriel Noga 68 (Thuler), Ramon 80 (Lincoln) Junior (0) 1 Scorers: T. Gutiérrez 69 Yellow card: Cetré 90 Subs used: Vásquez 69 (Didier Moreno), Viáfara 71 (González), Valencia 84 (Borja), Sánchez 85 (Piedrahita) Referee: Patricio Loustau ................................................................. Palmeiras (1) 5 Scorers: Raphael Veiga 34, G. Gómez 54, Zé Rafael 66, Gabriel Veron 75, Rony 81 Yellow card: Viña 1, Zé Rafael 42 Missed penalty: Luiz Adriano 53 Subs used: Willian 70 (Luiz Adriano), Ramires 70 (Zé Rafael), Rony 70 (Wesley), Emerson Santos 76 (Gómez), Mayke 78 (Gabriel Menino) Tigre (0) 0 Yellow card: Melivillo 24, Leizza 31, Kestler 74, Cardozo 88 Subs used: Martínez 6 (Rodríguez), Becker 65 (Leizza), Bolaño 72 (Gallardo), Kestler 73 (Magnín) Referee: Esteban Ostojich ................................................................. Independiente Valle (1) 2 Scorers: C. Ortiz 24, G. Torres 60 Yellow card: Segovia 33, Murillo 43 Subs used: García 46 (Murillo), Sánchez 46 (Segovia), Pacho 46 (Caicedo), Montaño 60 (Torres), Rivero 72 (Guerrero) Barcelona (0) 0 Yellow card: Alvez 10, Orejuela 31, Velasco 86 Subs used: Adonis Preciado 46 (Bolaños), Piñatares 66 (Quintero), Montaño 77 (Orejuela), Molina 77 (Oyola), Mina 82 (Martínez) Referee: Luis Eduardo Quiroz Prado ................................................................. Thursday, October 22 fixtures (EST/GMT) Boca Juniors v Caracas (2030/0030) Libertad v Independiente Medellín (2030/0030) Universidad Católica v Internacional (2030/0030) Grêmio v América de Cali (2030/0030)