UPDATE 8-Coppa Italia Results

Oct 28 (OPTA) - Results and fixtures for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) 3rd Round ----------------------------------------------------- Torino (1) 3 Lecce (1) 1 .... full-time: 1-1 extra-time: 3-1 Cagliari (0) 1 Cremonese (0) 0 Cosenza (1) 2 Monopoli (0) 1 Cittadella (0) 0 Spezia (0) 2 Brescia (2) 3 Perugia (0) 0 Benevento (0) 2 Empoli (0) 4 Genoa (1) 2 Catanzaro (0) 1 Hellas Verona v Venezia in play Crotone v SPAL in play Fiorentina (2) 2 Calcio Padova (0) 1 Parma v Pescara in play Udinese v Vicenza in play