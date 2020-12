Dec 16 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Kawasaki Frontale (0) 3 Scorers: H. Morita 53, K. Mitoma 59, Y. Kobayashi 61 Subs used: Leandro Damião 80 (Kobayashi), Hatate 80 (Wakizaka), Tanaka 88 (Ienaga), Hasegawa 92 (Mitoma) Urawa Reds (1) 1 Scorers: S. Koroki 11pen Yellow card: Ewerton 64 Subs used: Nagasawa 57 (Takeda), Ewerton 62 (Abe), Yamanaka 62 (Ugajin), Sugimoto 72 (Koroki), Yuruki 72 (Martinus) Attendance: 11,387 Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Yokohama (0) 0 Subs used: Matsuura 66 (Nakayama), Senuma 67 (Minagawa), Tezuka 72 (Sato), Miura 81 (Koki Saito), Hakamata 81 (Takeda) Gamba Osaka (1) 2 Scorers: S. Kurata 1, Patric 81 Yellow card: Shoji 71 Subs used: Toyama 87 (Watanabe), Tsukamoto 89 (Patric) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Shonan Bellmare (1) 1 Scorers: D. Kaneko 24 Subs used: Ishihara 72 (Saito), Miyuki 73 (Yamada), Kobayashi 92 (Ohashi), Shibata 92 (Matsuda) Oita Trinita (1) 2 Scorers: Y. Takazawa 44, K. Isa 53 Yellow card: Chinen 94 Subs used: Tanaka 46 (Tone), Haneda 58 (Takayama), Chinen 69 (Isa), Kobayashi 90 (Shimakawa), Machida 90 (Takazawa) Referee: Ryo Tanimoto ................................................................. Shimizu S-Pulse (1) 2 Scorers: K. Nishizawa 29, Júnior Dutra 67 Yellow card: Nakamura 75 Subs used: Júnior Dutra 46 (Suzuki), Nakamura 46 (Kaneko), Kawai 46 (Miyamoto), Nishimura 82 (Yusuke Goto I), Yoshimoto 88 (Nishizawa) Vegalta Sendai (2) 3 Scorers: K. Hachisuka 17, Y. Matsushita 45, T. Hamasaki 86 Yellow card: Sekiguchi 75, Hamasaki 79, Nishimura 81, Slowik 96 Subs used: Nishimura 46 (Nagasawa), Sekiguchi 64 (Isaac Cuenca), Yanagi 69 (Hiraoka), Alexandre Guedes 76 (Yamada), Hamasaki 76 (Ishihara) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Cerezo Osaka (1) 1 Scorers: Y. Toyokawa 44 Subs used: Kakitani 46 (Matsuda), Takagi 49 (Toyokawa), Koike 88 (Maruhashi), Suzuki 88 (Sakamoto) Sagan Tosu (1) 2 Scorers: Y. Higuchi 21, Tiago Alves 90+1 Yellow card: Nakano 24, López 90 Subs used: Koyamatsu 12 (Honda), Ryang Yong-Gi 34 (Takahashi), López 46 (Kanamori), Tiago Alves 88 (Hayashi) Attendance: 5,498 Referee: Minoru Tojo ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Subs used: Aoyama 57 (Dohi), Douglas Vieira 57 (Shibasaki), Kashiwa 66 (Asano), Matsumoto 66 (Chajima), Fujii 79 (Higashi) Kashiwa Reysol (1) 1 Scorers: M. Olunga 17 Subs used: Kobayashi 68 (Otani), Nakama 74 (Esaka), Hosoya 81 (Goya) Referee: Hiroki Kasahara ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Shonan Bellmare (1400/0500) Kashima Antlers v Cerezo Osaka (1400/0500) Urawa Reds v Consadole Sapporo (1400/0500) Kashiwa Reysol v Kawasaki Frontale (1400/0500) Tokyo v Vissel Kobe (1400/0500) Yokohama v Yokohama F. Marinos (1400/0500) Nagoya Grampus v Sanfrecce Hiroshima (1400/0500) Gamba Osaka v Shimizu S-Pulse (1400/0500) Sagan Tosu v Oita Trinita (1400/0500)