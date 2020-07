UPDATE 8-J-League Summaries

Jul 12 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Yokohama (1) 1 Scorers: K. Ichimi 38 Subs used: Minami 12 (Rokutan), Matsuo 59 (Shichi), Kosuke Saito 60 (Matsuura), Nakayama 78 (Maguinho), Minagawa 78 (Ichimi) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: Alexandre Guedes 57 Yellow card: Nagasawa 12, Shiihashi 18, Tanaka 90 Subs used: Nishimura 60 (Alexandre Guedes), Michibuchi 60 (Sekiguchi), Yamada 79 (Nagasawa), Tanaka 88 (Matsushita) Referee: Hiroyoshi Takayama ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Y. Tatsuta 84 Yellow card: Tatsuta 58 Subs used: Elsinho 62 (Okazaki), Dangda 62 (Suzuki), Júnior Dutra 74 (Kaneko), Nishizawa 89 (Nakamura), Kanai 90 (Okui) Gamba Osaka (1) 2 Scorers: K. Onose 40, K. Watanabe 89 Yellow card: Miura 32 Subs used: Ono 63 (Kurata), Patric 74 (Usami), Watanabe 74 (Ademilson), Endō 80 (Yajima) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Subs used: Harakawa 64 (Honda), Park Jeong-su 64 (Morishita), Hayashi 78 (Toyoda), Kanamori 85 (Ryang Yong-Gi) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Yellow card: Nagai 89 Subs used: Fujii 58 (Shimizu), Douglas Vieira 58 (Morishima), Asano 70 (Rhayner), Notsuda 77 (Higashi), Nagai 77 (Leandro Pereira) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Urawa Reds (0) 1 Scorers: Ewerton 52 Yellow card: Ewerton 15, Shibato 77, Sekine 81 Subs used: Sugimoto 57 (Koroki), Sekine 57 (Yuruki), Shibato 73 (Ewerton), Martinus 88 (Leonardo) Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Nagaki 34, Machida 48 Subs used: Shirasaki 57 (Someno), Endo 67 (Nagaki), Ueda 67 (Ito), Araki 80 (Izumi), Sugioka 80 (Nagato) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Shonan Bellmare (0) 0 Yellow card: Ohno 43 Subs used: Matsuda 58 (Barada), Elyounoussi 58 (Nakagawa), Oiwa 72 (Kobayashi), Yamada 72 (Saito), Ibusuki 85 (Ishihara) Consadole Sapporo (0) 0 Subs used: Takamine 46 (Shindo), Miyazawa 46 (Arano), Kaneko 46 (Fukai), Douglas 46 (Songkrasin), Kim Min-Tae 78 (Bothroyd) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Lucas Mineiro 57, Sakamoto 68 Subs used: Toyokawa 46 (Bruno Mendes), Lucas Mineiro 52 (Fujita), Tokura 52 (Okuno), Kakitani 61 (Kiyotake), Katayama 70 (Sakamoto) Nagoya Grampus (1) 2 Scorers: M. Jonjić 38og, H. Abe 61 Yellow card: Maruyama 88 Subs used: Yonemoto 58 (João Schmidt), Gabriel Xavier 74 (Abe), Yamasaki 93 (Mateus) Referee: Shinji Murakami ................................................................. Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: K. Endo 4 Yellow card: Kajikawa 43, Hatanaka 71, Koike 87 Subs used: Edigar Junio 63 (Marcos Junior), Erik 63 (Mizunuma), Nakagawa 63 (Endo), Kida 76 (Amano) Tokyo (2) 3 Scorers: Diego Oliveira 17pen, Leandro 45, Leandro 46 Yellow card: Muroya 81, Takahagi 84 Subs used: Leandro 17 (Tagawa), Adailton 59 (Nagai), Abe 60 (Arthur), Joan Oumari 78 (Diego Oliveira), Takahagi 78 (Higashi) Referee: Minoru Tojo .................................................................