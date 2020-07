UPDATE 8-La Liga Summaries

Jul 19 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Deportivo Alavés (0) 0 Subs used: Pere Pons 46 (Lucas Pérez), Alberto Rodríguez 46 (Laguardia), Luis Rioja 46 (Burke), Fejsa 59 (Manu García), Mahmoud 65 (Camarasa) Barcelona (3) 5 Scorers: Ansu Fati 24, L. Messi 34, L. Suárez 44, Nélson Semedo 57, L. Messi 75 Subs used: Nélson Semedo 50 (Lenglet), de Jong 59 (Busquets), Braithwaite 78 (Ansu Fati) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Villarreal (0) 4 Scorers: A. Zambo Anguissa 71, Gerard Moreno 86, Gerard Moreno 89, Moi Gómez 90+4 Subs used: Moi Gómez 62 (Iborra), Javi Ontiveros 62 (Chukwueze), Manu Trigueros 82 (Santi Cazorla), Manu Morlanes 88 (Bruno) Eibar (0) 0 Subs used: Inui 46 (Rafa), Sergio Álvarez 50 (Cote), Edu Expósito 62 (Charles), Sergi Enrich 78 (Cristóforo), Pedro León 78 (Bigas) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Real Valladolid (1) 2 Scorers: Sergi Guardiola 45+1, Óscar Plano 63 Yellow card: Javi Moyano 80, Óscar Plano 88 Subs used: Fede 46 (Javier Sánchez), Ünal 63 (Sandro Ramírez), Pablo Hervías 76 (Waldo Rubio), Matheus Fernandes 89 (Sergi Guardiola) Real Betis (0) 0 Yellow card: Bartra 41, Fekir 85 Subs used: Borja Iglesias 66 (AleñÅ), Lainez 71 (Joaquín), Javi García 76 (Tello) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Atlético Madrid (1) 1 Scorers: Koke 30 Yellow card: Partey 48 Subs used: Á. Correa 56 (Partey), Carrasco 56 (Diego Costa), João Félix 56 (Vitolo), Llorente 65 (Morata), Giménez 78 (Trippier) Real Sociedad (0) 1 Scorers: A. Januzaj 87 Yellow card: Gorosabel 18, Nacho Monreal 90 Subs used: Elustondo 46 (Llorente), Barrenetxea 46 (Gorosabel), Willian José 64 (Isak), Portu 65 (Ødegaard), Januzaj 78 (Mikel Oyarzabal) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Espanyol (0) 0 Yellow card: Dídac Vilá 89, Adri Embarba 92 Subs used: Vargas 63 (Melendo), Víctor Campuzano 72 (Wu Lei), Víctor Sánchez 80 (Marc Roca), AdriÅ Pedrosa 81 (Nico Melamed), Naldo 81 (David López) Celta de Vigo (0) 0 Yellow card: Bradarić 26, Olaza 65, Jacobo González 90 Subs used: Yokuşlu 78 (Bradarić), Fernández 86 (Brais Méndez), Jacobo González 88 (Fran Beltrán), Pape Diop 88 (Sisto) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Granada (1) 4 Scorers: Soldado 29, Antonio Puertas 55, Carlos Fernández 67, Montoro 90+3 Yellow card: Herrera 6 Subs used: Montoro 62 (Soldado), Gil Dias 63 (Eteki), Fede Vico 77 (Carlos Fernández), Antoñín Cortés 77 (Antonio Puertas), Vallejo 88 (Víctor Díaz) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Dani García 17, Yuri 75 Subs used: Unai López 41 (Mikel Vesga), Muniain 46 (Iñigo Córdoba), Yuri 46 (Balenziaga), Williams 62 (Asier Villalibre), Ibai Gómez 71 (Capa) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Leganés (1) 2 Scorers: Bryan Gil 45+1, R. Assalé 78 Yellow card: Recio 39, Aitor Ruibal 43, Bustinza 49, Silva 56 Subs used: Óscar Rodríguez 46 (Manu), Guerrero 46 (Aitor Ruibal), Assalé 55 (Rodri Tarín), Roque Mesa 55 (Recio), Javier Avilés 78 (Amadou) Real Madrid (1) 2 Scorers: Sergio Ramos 9, Asensio 52 Yellow card: Brahim Díaz 66 Subs used: Nacho 46 (Sergio Ramos), Jović 61 (Benzema), Kroos 61 (Casemiro), Brahim Díaz 61 (Asensio) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Levante (0) 1 Scorers: Coke 90+9 Yellow card: Toño 29, Radoja 51 Subs used: Clerc 67 (Toño), Borja Mayoral 67 (Sergio León), Campaña 67 (Hernâni), Joan Monterde 82 (Melero), Álex Blesa 89 (Morales) Getafe (0) 0 Yellow card: Ángel 13, Timor 87, Olivera 94, Suárez 94 Missed penalty: Mata 71 Subs used: Hugo Duro 73 (Jason), Jorge Molina 81 (Mata), Portillo 89 (Cucurella) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Osasuna (1) 2 Scorers: Adrián 21, Iñigo Pérez 68 Yellow card: Toni Lato 13, Oier 21 Subs used: Iñigo Pérez 58 (Oier), Moncayola 59 (Fran Mérida), Estupiñán 66 (Toni Lato), Aimar Oroz 80 (Adrián), Javi Martínez 81 (Kike Barja) Mallorca (1) 2 Scorers: L. Agbenyenu 45+1, A. Budimir 65 Subs used: Kubo 59 (Lago), Salva Sevilla 59 (Chavarría), Trajkovski 74 (Febas), Rafael Obrador 87 (Mohammed), Abdón Prats 87 (Agbenyenu) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Sevilla (0) 1 Scorers: Reguilón 55 Subs used: Suso 71 (de Jong), En-Nesyri 71 (Munir), Vázquez 79 (Óliver Torres), Sergi Gómez 85 (Ocampos) Valencia (0) 0 Yellow card: Carlos Soler 52 Subs used: Carlos Soler 22 (Gonçalo Guedes), Sobrino 71 (Gómez), Lee Kang-In 71 (Ferran Torres), Kondogbia 82 (Coquelin), Thierry Correia 82 (Wass) Referee: José Luis González González .................................................................