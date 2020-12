UPDATE 8-La Liga Summaries

Dec 24 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Getafe (1) 1 Scorers: D. Suárez 7 Yellow card: Nyom 55, Suárez 84, Cabaco 92 Subs used: Ángel 57 (Hernández), Mata 57 (Ünal), John Patrick 57 (Timor) Celta de Vigo (1) 1 Scorers: Iago Aspas 17pen Yellow card: Murillo 68, Araújo 86, Mor 91 Subs used: Mor 65 (Miguel Baeza), Yokuşlu 82 (Nolito) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Real Madrid (0) 2 Scorers: Casemiro 57, K. Benzema 90+3 Yellow card: Lucas Vázquez 17, Carvajal 81 Subs used: Asensio 38 (Rodrygo), Isco 78 (Valverde), Vinícius Júnior 78 (Lucas Vázquez) Granada (0) 0 Yellow card: Foulquier 27 Subs used: Suárez 63 (Eteki), Alberto Soro 63 (Kenedy), Quini 73 (Foulquier), Jorge Molina 73 (Soldado), Germán Sánchez 84 (Vallejo) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Deportivo Alavés (2) 2 Scorers: Edgar Méndez 41, Deyverson 45+2 Yellow card: Edgar Méndez 38, Battaglia 57, Pina 62, Laguardia 89 Subs used: Martín Aguirregabiria 73 (Edgar Méndez), Manu García 73 (Battaglia), Adrián Marín 89 (Luis Rioja), Jota Peleteiro 94 (Rubén Duarte) Eibar (1) 1 Scorers: Pedro León 4 Yellow card: Bryan Gil 80, Unai Arieta 88 Subs used: Diop 46 (Sergio Álvarez), Kévin Rodrigues 46 (Pedro León), Recio 60 (Inui), Unai Arieta 77 (Edu Expósito), Quique González 84 (Burgos) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Real Betis (0) 1 Scorers: G. Rodríguez 71 Yellow card: Sanabria 58 Subs used: Lainez 64 (Aitor Ruibal), Tello 75 (Joaquín), Loren Morón 84 (Sanabria) Cádiz (0) 0 Yellow card: Malbašić 37 Subs used: Lozano 52 (Malbašić), Álex 65 (Alberto Perea), Jon Garrido 67 (Fali Jiménez), Jairo Izquierdo 67 (Salvi) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz .................................................................