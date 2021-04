UPDATE 8-Ligue 1 Summaries

Apr 12 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Rennes (0) 1 Scorers: M. Terrier 52 Yellow card: Aguerd 19, Da Silva 36, Salin 41, Guirassy 43, Camavinga 57, Tait 68 Subs used: Maouassa 64 (Truffert), Del Castillo 68 (Tait), Grenier 68 (Guirassy), Hunou 82 (Terrier) Nantes (0) 0 Yellow card: Simon 40, Castelletto 92 Subs used: Bamba 65 (Corchia), Emond 75 (Simon), Coulibaly 75 (Touré), Chirivella 87 (Louza) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Brest (1) 1 Scorers: B. Chardonnet 26 Yellow card: Mounié 46, Perraud 47, Magnetti 50, Jean Lucas 86 Subs used: Le Douaron 75 (Cardona), Philippoteaux 81 (Mounié), Charbonnier 82 (Honorat) Nîmes (1) 1 Scorers: M. Koné 11 Yellow card: Fomba 22 Subs used: Deaux 56 (Cubas), Benrahou 67 (Eliasson), Aribi 67 (Koné) Referee: Willy Delajod ................................................................. Lens (2) 4 Scorers: G. Kakuta 16pen, C. Jean 39, A. Muinga 55, S. Banza 88pen Subs used: David Costa 66 (Jean), Traoré 77 (Clauss), Banza 77 (Muinga), Sow 85 (Kakuta) Lorient (1) 1 Scorers: T. Moffi 29 Subs used: Laurienté 65 (Le Fée), Delaplace 65 (Hergault), Grbić 65 (Gravillon), Diarra 80 (Wissa), Hamel 82 (Moffi) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Nice (0) 0 Subs used: Maolida 46 (Gouiri), Ndoye 74 (Rony Lopes), Lees Melou 74 (Thuram-Ulien) Reims (0) 0 Yellow card: Toure 88 Subs used: Toure 46 (Dia), Zeneli 67 (Doumbia), Sierhuis 82 (Cafaro), Kutesa 86 (Mbuku) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Saint-Étienne (2) 4 Scorers: W. Khazri 19pen, W. Khazri 23, W. Khazri 72pen, Z. Youssouf 81 Yellow card: Neyou Noupa 12, Bouanga 45, Moukoudi 66 Subs used: Youssouf 61 (Aouchiche), Nordin 73 (Hamouma), Abi 73 (Khazri), Moueffek 83 (Neyou Noupa), Monnet-Paquet 84 (Bouanga) Bordeaux (1) 1 Scorers: Hwang Ui-jo 9pen Subs used: de Préville 57 (Zerkane), Ben Arfa 57 (Oudin), Briand 57 (Seri) Referee: Frank Schneider ................................................................. Monaco (0) 3 Scorers: S. Jovetić 49, W. Ben Yedder 63, W. Ben Yedder 89pen Yellow card: Maripán 67 Missed penalty: W. Ben Yedder 49 Subs used: FÅbregas 46 (Aguilar), Ben Yedder 46 (Diop), Diatta 82 (Golovin), Matazo 83 (Tchouaméni), Ballo 85 (FÅbregas) Dijon (0) 0 Yellow card: Écuélé Manga 48 Subs used: Assalé 73 (Kamara), Ebimbe 73 (Benzia), Siwe 79 (Mama Baldé), Dobre 84 (Lautoa), Chafik 85 (Boey) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Olympique Lyonnais (2) 3 Scorers: M. Depay 21, Lucas Paquetá 41, M. Depay 83 Subs used: De Sciglio 59 (Dubois), Thiago Mendes 73 (Bruno Guimarães), Bard 73 (Cornet), Cherki 89 (Lucas Paquetá) Angers SCO (0) 0 Subs used: Mangani 59 (Capelle), Diony 60 (Bahoken), Cho 60 (Thioub), Ould Khaled 81 (Amadou), Bobichon 84 (Fulgini) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Friday, April 16 fixtures (CET/GMT) Lille v Montpellier (2100/1900)