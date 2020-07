UPDATE 8-MLB Results

Jul 28 (Stats Perform) - Results from the MLB games on Monday (home team in CAPS) ATHLETICS 3 Angels 0 LAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 OAK 0 0 2 1 0 0 0 0 X - 3 PADRES 6 Diamondbacks 2 ARI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 2 SD 1 0 0 5 0 0 0 0 X - 6 Blue Jays 4 NATIONALS 1 TOR 1 0 0 2 1 0 0 0 0 - 4 WAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 Cubs 8 REDS 7 CHC 4 2 0 0 0 1 1 0 0 - 8 CIN 0 0 0 0 0 1 2 2 2 - 7 RAYS 14 Braves 5 ATL 0 1 0 0 0 4 0 0 0 - 5 TB 0 0 1 8 1 2 1 1 X - 14 Royals 14 TIGERS 6 KC 0 1 3 6 2 0 0 0 2 - 14 DET 0 5 0 0 0 1 0 0 0 - 6 ASTROS 8 Mariners 5 SEA 0 0 3 0 0 0 2 0 0 - 5 HOU 0 0 4 1 3 0 0 0 X - 8 Mets 7 RED SOX 4 NYM 0 2 2 3 0 0 0 0 0 - 7 BOS 0 0 0 1 0 1 0 2 0 - 4