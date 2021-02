Feb 19 (Stats Perform) - Results from the NHL games on Thursday (home team in CAPS) New Jersey 3 BOSTON 2 COLUMBUS 3 Nashville 0 NY Rangers 3 PHILADELPHIA 2 (SO) PITTSBURGH 4 NY Islanders 1 TORONTO 7 Ottawa 3 WASHINGTON 3 Buffalo 1 ST. LOUIS 3 San Jose 2 Tampa Bay at Dallas postponed Los Angeles 3 ARIZONA 2 (SO)