UPDATE 8-Primeira Liga Summaries

Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Belenenses (0) 1 Scorers: Bruno Ramires 90+8 Yellow card: Afonso Taira 46, Rúben Lima 68, Henrique 71 Subs used: Afonso Sousa 46 (Richard Rodrigues), Robinho 60 (Edi Semedo), Cassierra 60 (Cauê), Bruno Ramires 81 (Afonso Taira), Francisco Teixeira 82 (Danny Henriques) Farense (0) 1 Scorers: R. Gauld 69pen Red card: Pedro Henrique 90 Missed penalty: Jonatan Lucca 79 Subs used: Hugo Seco 67 (Aouacheria), Pedro Henrique 76 (Mansilla), Jonatan Lucca 76 (Stojiljković), Filipe Melo 88 (Fabrício Isidoro) Referee: Manuel Mota ................................................................. Rio Ave (1) 2 Scorers: Lucas Piazón 14, Lucas Piazón 83pen Yellow card: Pelé 40 Subs used: André Pereira 73 (Bruno Moreira), Tarantini 89 (Carlos Mané), Francisco Geraldes 92 (Diego Lopes), Meshino 92 (Lucas Piazón) Moreirense (0) 0 Yellow card: Fábio Pacheco 20, Ferraresi 32, Alex Soares 58, Vitória 80 Subs used: David Tavares 74 (Fábio Pacheco), D'Alberto 74 (Afonso Figueiredo), Gonçalo Franco 88 (Alex Soares), Camará 88 (Pedro Nuno) Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Marítimo (0) 0 Yellow card: Zainadine Júnior 25 Subs used: Fumu Tamuzo 57 (Correa), Renê 77 (Jean Cleber), Alipour 81 (Tagueu) Nacional (0) 0 Yellow card: Azouni 12, Thill 21, Alhassan 29 Subs used: Gorré 62 (Thill), Róchez 85 (Rúben Micael), Nuno Borges 85 (Riascos) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Santa Clara (1500) Gil Vicente v Vitória Guimarães (1730) Sporting CP v Tondela (2000) Monday, November 2 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Famalicão (1845) Boavista v Benfica (2100)