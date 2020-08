Aug 17 (OPTA) - Results and fixtures for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Atlético Mineiro (0) 2 Ceará (0) 0 Vasco da Gama (0) 2 São Paulo (0) 1 Bahia (1) 2 RB Bragantino (0) 1 Fluminense (1) 2 Internacional (1) 1 Atlético GO (1) 1 Sport Recife (0) 1 Fortaleza (0) 0 Botafogo (0) 0 Santos (2) 3 Athletico Paranaense (0) 1 Wednesday, August 19 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Grêmio (1915/2215) RB Bragantino v Fluminense (1915/2215) Athletico Paranaense v Palmeiras (1930/2230) Internacional v Atlético GO (2030/2330) Goiás v Fortaleza (2030/2330) Botafogo v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Coritiba (2130/0030) Thursday, August 20 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Santos (1915/2215) São Paulo v Bahia (2000/2300) Ceará v Vasco da Gama (2000/2300)