Jul 5 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Internazionale (1) 1 Scorers: R. Lukaku 22 Yellow card: Bastoni 41, Bastoni 77 (2nd), D'Ambrosio 91 Missed penalty: L. Martínez 62 Subs used: Sánchez 75 (Eriksen), Esposito 85 (Martínez), Biraghi 85 (Young), Vecino 88 (Gagliardini), Borja Valero 88 (Brozović) Bologna (0) 2 Scorers: M. Juwara 74, Musa Barrow 80 Red card: Soriano 57 Yellow card: Danilo 15, Palacio 78, Juwara 79 Subs used: Bani 65 (Tomiyasu), Palacio 65 (Orsolini), Juwara 65 (Sansone), Svanberg 85 (Musa Barrow), Baldursson 88 (Domínguez) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Cagliari (0) 0 Red card: Carboni 26 Yellow card: Carboni 5, Pisacane 44, Nández 70 Subs used: Faragò 67 (Ioniţă), Mattiello 67 (Lykogiannis), Birsa 67 (Nainggolan), Ragatzu 75 (Simeone), Klavan 75 (Pisacane) Atalanta (1) 1 Scorers: L. Muriel 27pen Yellow card: Palomino 62, Hateboer 71 Subs used: Gómez 60 (Malinovskiy), Iličić 60 (Pašalić), Zapata 61 (Muriel), Gosens 74 (Hateboer), Rafael Tolói 83 (Ņutalo) Referee: Federico La Penna ................................................................. Parma (0) 1 Scorers: J. Kucka 50pen Yellow card: Brugman 37, Kulusevski 37, Kucka 41, Kurtič 89 Subs used: Cornelius 46 (Karamoh), Pezzella 74 (Gagliolo), Grassi 74 (Brugman), Siligardi 82 (Kulusevski), Sprocati 86 (Gervinho) Fiorentina (2) 2 Scorers: E. Pulgar 19pen, E. Pulgar 31pen Yellow card: Venuti 32, Pezzella 49, Igor 52, Milenković 63, Cutrone 79, Sottil 95 Subs used: Castrovilli 49 (Benassi), Pol Lirola 46 (Venuti), Chiesa 66 (Ribéry), Sottil 86 (Dalbert Henrique), Ceccherini 87 (Cutrone) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Udinese (1) 2 Scorers: S. Fofana 44, K. Lasagna 73 Yellow card: Sema 10, Larsen 25, Fofana 82 Subs used: ter Avest 58 (Larsen), Okaka 58 (Nestorovski), Zeegelaar 68 (Sema), Ł. Teodorczyk 82 (Lasagna), Walace 83 (Fofana) Genoa (0) 2 Scorers: G. Pandev 81, A. Pinamonti 90+7 Yellow card: Goldaniga 42, Sturaro 63 Missed penalty: A. Pinamonti 97 Subs used: Pinamonti 46 (Behrami), Soumaoro 46 (Romero), Pandev 59 (Iago Falqué), Favilli 77 (Sanabria), Destro 83 (Cassata) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Brescia (0) 2 Scorers: A. Papetti 52, A. Donnarumma 90+6 Yellow card: Martella 17, Papetti 43, Ņpalek 80 Subs used: Semprini 68 (Martella), Viviani 81 (Tonali), Zmrhal 83 (Bjarnason) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Di Carmine 71 Subs used: Verre 34 (Borini), Dimarco 67 (Zaccagni), Lucas Felippe 67 (Agyemang-Badu), Pazzini 72 (Di Carmine), Stępiński 72 (Alan Empereur) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Sampdoria (3) 3 Scorers: K. Linetty 11, M. Gabbiadini 45, K. Linetty 45+3 Yellow card: Bertolacci 3 Subs used: La Gumina 59 (Gabbiadini), Askildsen 59 (Bertolacci), Léris 69 (Ramírez), Depaoli 69 (Jankto), D'Amico 89 (Linetty) SPAL (0) 0 Yellow card: Cionek 37 Subs used: Valdifiori 46 (Dabo), Petagna 60 (Floccari), Salamon 60 (Vicari), Castro 69 (Cerri), Tunjov 78 (Murgia) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Napoli in play Roma ................................................................. Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Lecce v Lazio (1930/1730) Milan v Juventus (2145/1945) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Cagliari (1930/1730) Genoa v Napoli (1930/1730) Torino v Brescia (2145/1945) Roma v Parma (2145/1945) Atalanta v Sampdoria (2145/1945) Bologna v Sassuolo (2145/1945) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) SPAL v Udinese (1930/1730) Hellas Verona v Internazionale (2145/1945)