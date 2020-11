UPDATE 8-Serie A Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Udinese (0) 1 Scorers: R. De Paul 48pen Yellow card: Rodrigo Becão 24, Arslan 39 Subs used: Makengo 63 (Arslan), Ouwejan 71 (Deulofeu), Lasagna 71 (Okaka), Forestieri 82 (Pereyra), Bonifazi 82 (Larsen) Milan (1) 2 Scorers: F. Kessié 18, Z. Ibrahimović 83 Yellow card: Hernández 13, Donnarumma 49 Subs used: Tonali 57 (Bennacer), Brahim Díaz 57 (Saelemaekers), Diogo Dalot 71 (Calabria), Rebić 71 (Rafael Leão), Krunić 89 (Çalhanoğlu) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Spezia (1) 1 Scorers: T. Pobega 32 Yellow card: Chabot 49, Bartolomei 75, Estévez 87 Subs used: Agudelo 46 (Verde), Gyasi 73 (Diego Farias), Dell'Orco 74 (Chabot), Estévez 74 (Pobega), Ismajli 88 (Terzi) Juventus (1) 4 Scorers: Morata 14, Cristiano Ronaldo 59, A. Rabiot 67, Cristiano Ronaldo 76pen Yellow card: Rabiot 69 Subs used: Cristiano Ronaldo 56 (Dybala), Ramsey 62 (McKennie), Rabiot 62 (Bentancur), Frabotta 77 (Bonucci), Kulusevski 78 (Morata) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Torino (2) 3 Scorers: Bremer 19, A. Belotti 25pen, S. Lukić 87 Yellow card: N'Koulou 95, Rincón 97 Subs used: Singo 70 (Vojvoda), N'Koulou 71 (Verdi), Bonazzoli 77 (Belotti) Lazio (1) 4 Scorers: Andreas Pereira 15, S. Milinković-Savić 48, C. Immobile 90+5pen, F. Caicedo 90+8 Yellow card: Andreas Pereira 44, Hoedt 85, Immobile 88, Caicedo 99 Subs used: Akpro 46 (Andreas Pereira), Lucas Leiva 46 (Parolo), Immobile 56 (Muriqi), Caicedo 73 (Correa), Cataldi 81 (Fares) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Napoli (0) 0 Yellow card: Manolas 61, Ospina 96 Subs used: Petagna 65 (Lozano), Elmas 70 (Mertens), Mário Rui 70 (Hysaj), Zieliński 78 (Politano) Sassuolo (0) 2 Scorers: M. Locatelli 59pen, M. Lopez 90+5 Yellow card: Locatelli 49, Bourabia 90 Subs used: Defrel 68 (Traorè), Kiriakopoulos 80 (Müldür), Pedro Obiang 81 (Boga), Bourabia 88 (Chiricheș), Marlon 88 (Raspadori) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Roma (1) 2 Scorers: L. Spinazzola 12, Pedro 70 Yellow card: Džeko 24, Veretout 33, Cristante 91 Subs used: Carles Pérez 71 (Pedro), Bruno Peres 72 (Karsdorp), Cristante 79 (Pellegrini), Kumbulla 90 (Veretout) Fiorentina (0) 0 Red card: Martínez 88 Yellow card: Castrovilli 32, Pol Lirola 51 Subs used: Pulgar 46 (Castrovilli), Vlahović 57 (Bonaventura), Kouamé 67 (José Callejón), Cutrone 82 (Ribéry), Duncan 82 (Amrabat) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Sampdoria (1) 1 Scorers: J. Jankto 23 Yellow card: Quagliarella 5, Thorsby 29, Ekdal 38, Jankto 59, Bereszyński 86 Subs used: Adrien Silva 66 (Ekdal), Baldé 66 (Quagliarella), Verre 66 (Ramírez), Candreva 74 (Damsgaard), Léris 84 (Jankto) Genoa (1) 1 Scorers: G. Scamacca 28 Yellow card: Goldaniga 18 Subs used: Pjaca 73 (Scamacca), Behrami 73 (Badelj), Luca Pellegrini 77 (Criscito), Radovanović 86 (Lerager), Melegoni 86 (Zajc) Referee: Federico La Penna ................................................................. Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Benevento (2045/1945) Wednesday, November 4 fixtures (CET/GMT) Genoa v Torino (1700/1600) Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Udinese (2045/1945)