UPDATE 8-Serie A Summaries

Jul 19 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Parma (2) 2 Scorers: Y. Gervinho 18, B. Bereszyński 40og Subs used: BarillÅ 63 (Hernani), Inglese 63 (Caprari), Siligardi 79 (Gagliolo), Dermaku 79 (Kurtič), Karamoh 82 (Gervinho) Sampdoria (0) 3 Scorers: J. Chabot 47, F. Quagliarella 69, F. Bonazzoli 78 Yellow card: Ekdal 52 Subs used: Bonazzoli 46 (Ramírez), Maroni 46 (Depaoli), Gabbiadini 91 (Quagliarella) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Genoa (1) 2 Scorers: A. Sanabria 7, Gabriel 81og Yellow card: Lerager 15, Romero 64 Subs used: Barreca 14 (Sturaro), Pinamonti 46 (Sanabria), Jagiełło 54 (Iago Falqué), Goldaniga 90 (Barreca), Favilli 90 (Pandev) Lecce (0) 1 Scorers: M. Mancosu 60 Yellow card: Petriccione 35, Saponara 44, Lucioni 52 Missed penalty: M. Mancosu 47 Subs used: Lapadula 32 (Babacar), Falco 83 (Petriccione) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Brescia (0) 2 Scorers: J. Zmrhal 69, J. Zmrhal 90+3 Yellow card: Ņpalek 14, Torregrossa 89 Subs used: Skrabb 46 (Ņpalek), Martella 63 (Skrabb) SPAL (1) 1 Scorers: B. Dabo 42 Yellow card: Reca 58, Dabo 76 Subs used: Espeto 65 (D'Alessandro), Valoti 87 (Tunjov) Referee: Eugenio Abbattista ................................................................. Fiorentina (1) 2 Scorers: Lyanco 2og, P. Cutrone 75 Yellow card: Pezzella 42 Subs used: Cutrone 58 (Kouamé), Duncan 68 (Ghezzal), Venuti 68 (Chiesa), Vlahović 82 (Ribéry), Ceccherini 82 (Castrovilli) Torino (0) 0 Yellow card: Lyanco 5, Lukić 36 Subs used: Verdi 62 (Zaza), Millico 62 (Álex Berenguer), Edera 62 (Lyanco), Ansaldi 72 (De Silvestri), Rincón 79 (Meïté) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: A. Milik 31, M. Politano 90+5 Yellow card: Milik 37, Koulibaly 78, Demme 93 Subs used: Milik 31 (Mertens), Politano 70 (José Callejón), Demme 71 (Lobotka), Elmas 80 (Fabián Ruiz), Allan 80 (Zieliński) Udinese (1) 1 Scorers: R. De Paul 22 Yellow card: Rodrigo Becão 14, Walace 88 Subs used: ter Avest 82 (Zeegelaar), Troost-Ekong 89 (Walace), Sema 92 (Lasagna) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Roma (1) 2 Scorers: L. Spinazzola 45+1, H. Mkhitaryan 57 Yellow card: Pau López 72 Subs used: Cristante 69 (Diawara), Smalling 74 (Ibañez), Carles Pérez 83 (Pellegrini), Perotti 84 (Mkhitaryan) Internazionale (1) 2 Scorers: S. de Vrij 15, R. Lukaku 88pen Yellow card: Barella 23 Subs used: Lukaku 67 (Martínez), Biraghi 67 (Young), Moses 67 (Candreva), Eriksen 69 (Gagliardini), D'Ambrosio 82 (Bastoni) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Juventus v Lazio (2145/1945) Tuesday, July 21 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Bologna (1930/1730) Sassuolo v Milan (2145/1945) Wednesday, July 22 fixtures (CET/GMT) Parma v Napoli (1930/1730) Lecce v Brescia (2145/1945) Internazionale v Fiorentina (2145/1945) Sampdoria v Genoa (2145/1945) Torino v Hellas Verona (2145/1945) SPAL v Roma (2145/1945) Thursday, July 23 fixtures (CET/GMT) Udinese v Juventus (1930/1730) Lazio v Cagliari (2145/1945) Friday, July 24 fixtures (CET/GMT) Milan v Atalanta (2145/1945)