Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Juventus (1) 1 Scorers: F. Chiesa 29 Yellow card: Rabiot 46, Morata 60, McKennie 80 Missed penalty: Cristiano Ronaldo 61 Subs used: Rabiot 27 (Arthur), Alex Sandro 75 (Chiesa), Dybala 84 (Morata) Atalanta (0) 1 Scorers: R. Freuler 57 Yellow card: Romero 38, de Roon 52 Subs used: Gómez 53 (Pessina), Miranchuk 71 (Malinovskyi), Muriel 72 (Zapata) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Fiorentina (1) 1 Scorers: D. Vlahović 35pen Yellow card: Amrabat 7, Castrovilli 42, Biraghi 46, Milenković 92 Subs used: Igor 73 (Cáceres), Pulgar 74 (Castrovilli), Kouamé 74 (Vlahović), Borja Valero 87 (Bonaventura) Sassuolo (1) 1 Scorers: H. Traorè 13 Yellow card: Locatelli 18, Berardi 18, Traorè 29, Toljan 62 Subs used: Caputo 61 (Raspadori), Defrel 61 (Traorè), Đuričić 79 (Boga), Bourabia 79 (Pedro Obiang), Magnanelli 82 (Locatelli) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Genoa (0) 2 Scorers: M. Destro 47, M. Destro 60 Yellow card: Luca Pellegrini 18, Radovanović 87 Subs used: Czyborra 46 (Luca Pellegrini), Melegoni 69 (Pjaca), Scamacca 76 (Destro), Behrami 76 (Sturaro), Radovanović 85 (Shomurodov) Milan (0) 2 Scorers: D. Calabria 52, P. Kalulu 83 Yellow card: Romagnoli 25, Samu Castillejo 53, Rafael Leão 83 Subs used: Saelemaekers 53 (Samu Castillejo), Hauge 53 (Rebić), Brahim Díaz 77 (Tonali) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Internazionale (0) 1 Scorers: R. Lukaku 73pen Yellow card: Brozović 57, Lukaku 80, Ņkriniar 85, D'Ambrosio 88, Handanovič 91 Subs used: Sensi 67 (Brozović), Hakimi 77 (Martínez), D'Ambrosio 86 (Young) Napoli (0) 0 Red card: Insigne 72 Yellow card: Bakayoko 59, Ospina 71, Lozano 74 Subs used: Petagna 16 (Mertens), Fabián Ruiz 74 (Bakayoko), Politano 74 (Zieliński), Elmas 84 (Demme), Ghoulam 84 (Mário Rui) Referee: Davide Massa ................................................................. Parma (0) 0 Yellow card: Cornelius 93 Subs used: Sohm 19 (Scozzarella), Gagliolo 28 (Pezzella), Cornelius 72 (Inglese), Hernani 72 (Gervinho), Brunetta 73 (Karamoh) Cagliari (0) 0 Yellow card: Oliva 25 Subs used: Simeone 46 (Cerri), Ceppitelli 71 (Walukiewicz), Marin 77 (Oliva), Carboni 84 (Lykogiannis), Tramoni 84 (Sottil) Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Spezia (1) 2 Scorers: M. N'Zola 19, M. N'Zola 63 Yellow card: Marchizza 16, Gyasi 37, Agoume 49, Chabot 85, Provedel 92, Erlić 93 Subs used: Diego Farias 64 (Agudelo), Deiola 73 (Maggiore), Pobega 81 (Agoume), Ricci 81 (Estévez) Bologna (0) 2 Scorers: N. Domínguez 72, Musa Barrow 90+2 Yellow card: Tomiyasu 25 Missed penalty: Musa Barrow 97 Subs used: Svanberg 55 (Vignato), Poli 81 (Medel), Baldursson 81 (Domínguez), Rabbi 84 (Palacio) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Hellas Verona (0) 1 Scorers: M. Zaccagni 70pen Red card: Barák 94 Yellow card: Faraoni 57, Salcedo 77 Subs used: Lovato 39 (Ceccherini), Tameze 61 (Miguel Veloso), Rüegg 61 (Lazović), Colley 61 (Di Carmine), Günter 88 (Dawidowicz) Sampdoria (1) 2 Scorers: A. Ekdal 41, V. Verre 54 Yellow card: Verre 19, Tonelli 29, Damsgaard 69, Adrien Silva 90 Subs used: Ramírez 70 (Verre), Léris 76 (Jankto) Referee: Riccardo Ros ................................................................. Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Roma v Torino (2045/1945) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Hellas Verona (1500/1400) Sampdoria v Crotone (1800/1700) Parma v Juventus (2045/1945) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Torino v Bologna (1230/1130) Benevento v Genoa (1500/1400) Cagliari v Udinese (1500/1400) Internazionale v Spezia (1500/1400) Sassuolo v Milan (1500/1400) Atalanta v Roma (1800/1700) Lazio v Napoli (2045/1945)