UPDATE 8-Serie A Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Sassuolo (0) 0 Yellow card: Locatelli 49, Rogério 57, Lopez 66 Subs used: Marlon 42 (Chiricheș), Pedro Obiang 59 (Đuričić), Müldür 59 (Toljan), Traorè 76 (Raspadori), Schiappacasse 76 (Lopez) Internazionale (2) 3 Scorers: A. Sánchez 4, V. Chiricheș 14og, R. Gagliardini 60 Yellow card: Perišić 80 Subs used: Lukaku 80 (Martínez), Young 80 (Sánchez), Eriksen 85 (Perišić), Sensi 85 (Barella), Hakimi 92 (Darmian) Referee: Massimiliano Irrati ................................................................. Benevento (1) 1 Scorers: G. Letizia 45+3 Yellow card: Maggio 60, Schiattarella 82, Barba 86, Glik 86, Improta 95, Insigne 97 Subs used: Maggio 33 (Caldirola), Insigne 60 (Maggio), Tello 71 (Ioniţă), Sau 71 (Lapadula), Tuia 72 (Caprari) Juventus (1) 1 Scorers: Morata 21 Red card: Morata 97 Yellow card: Cuadrado 80 Subs used: Bentancur 62 (Arthur), Kulusevski 62 (Ramsey), Bernardeschi 69 (Chiesa) Referee: Fabrizio Pasqua ................................................................. Atalanta (0) 0 Yellow card: Rafael Tolói 60, Traoré 80 Subs used: Muriel 63 (Zapata), Lammers 63 (Iličić), Sportiello 66 (Gollini), Traoré 77 (Gómez), Ruggeri 77 (Mojica) Hellas Verona (0) 2 Scorers: Miguel Veloso 62pen, M. Zaccagni 83 Yellow card: Ceccherini 39, Dawidowicz 45, Miguel Veloso 81 Subs used: Danzi 32 (Lovato), Miguel Veloso 46 (Danzi), Salcedo 58 (Di Carmine), Colley 58 (Ilić), Favilli 74 (Ceccherini) Referee: Davide Massa ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (CET/GMT) Lazio v Udinese (1230/1130) Bologna v Crotone (1500/1400) Milan v Fiorentina (1500/1400) Cagliari v Spezia (1800/1700) Napoli v Roma (2045/1945) Monday, November 30 fixtures (CET/GMT) Torino v Sampdoria (1830/1730) Genoa v Parma (2045/1945)