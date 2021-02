UPDATE 8-Serie A Summaries

Feb 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Spezia (0) 0 Yellow card: Pobega 23, Vignali 39, Bastoni 66, Acampora 68, Saponara 81, Saponara 86 (2nd) Subs used: Acampora 46 (Pobega), Saponara 63 (Diego Farias), Agudelo 63 (Galabinov), Estévez 71 (Vignali), Ricci 71 (Agoume) Udinese (0) 1 Scorers: R. De Paul 52pen Yellow card: Bonifazi 16, De Paul 71, De Paul 75 (2nd), De Maio 89 Subs used: Mandragora 60 (Arslan), Llorente 61 (Deulofeu), De Maio 89 (Bonifazi), Molina 89 (Zeegelaar) Referee: Antonio Di Martino ................................................................. Crotone (0) 0 Yellow card: Junior Messias 33, Eduardo Henrique 85, Reca 90 Subs used: Rispoli 46 (Pedro Pereira), Rivière 56 (Di Carmine), Eduardo Henrique 69 (Zanellato), Djidji 69 (Magallán) Genoa (2) 3 Scorers: M. Destro 24, L. Czyborra 29, M. Destro 50 Yellow card: Strootman 28 Subs used: Pjaca 61 (Shomurodov), Melegoni 61 (Zajc), Pandev 71 (Destro), Ghiglione 71 (Zappacosta), Behrami 74 (Strootman) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Atalanta (0) 1 Scorers: M. Pašalić 79 Subs used: Malinovskyi 46 (Ruggeri), Pašalić 54 (Miranchuk), Muriel 54 (Zapata), Lammers 67 (Iličić), Caldara 78 (Freuler) Lazio (1) 3 Scorers: A. Marušić 3, J. Correa 51, V. Muriqi 82 Yellow card: Patric 23, Musacchio 57 Subs used: Musacchio 38 (Patric), Akpro 59 (Luis Alberto), Escalante 80 (Lucas Leiva), Muriqi 80 (Immobile), Andreas Pereira 81 (Correa) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Cagliari (0) 1 Scorers: João Pedro 75 Yellow card: Marin 19, Nainggolan 52 Subs used: Pavoletti 64 (Simeone), Sottil 65 (Deiola), Walukiewicz 73 (Zappa), Tripaldelli 82 (Lykogiannis) Sassuolo (0) 1 Scorers: J. Boga 90+4 Yellow card: Pedro Obiang 60, Lopez 85, Rogério 89 Subs used: Defrel 71 (Caputo), Lopez 71 (Pedro Obiang), Raspadori 78 (Đuričić), Oddei 88 (Traorè) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: E. Elmas 32, M. Politano 82 Yellow card: Demme 71, Elmas 75 Subs used: Politano 63 (Petagna), Bakayoko 70 (Zieliński), Hysaj 77 (Mário Rui), Maksimović 77 (Elmas) Parma (0) 0 Yellow card: Gagliolo 5, Pezzella 31, Conti 71, Brugman 76 Subs used: Hernani 46 (Grassi), Busi 79 (Pezzella), Man 80 (Brugman), Cyprien 81 (Kurtič) Referee: Federico La Penna ................................................................. Roma (3) 3 Scorers: G. Mancini 20, H. Mkhitaryan 22, Borja Mayoral 29 Yellow card: Pellegrini 17, Kumbulla 38 Subs used: Kumbulla 12 (Smalling), Cristante 71 (Gonzalo Villar), Diawara 86 (Veretout), Bruno Peres 86 (Karsdorp), Carles Pérez 86 (Borja Mayoral) Hellas Verona (0) 1 Scorers: E. Colley 61 Yellow card: Faraoni 23 Subs used: Lasagna 46 (Kalinić), Daniel Bessa 57 (Ilić), Colley 57 (Zaccagni), Dimarco 57 (Faraoni), Udogie 80 (Ceccherini) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Friday, February 5 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Internazionale (2045/1945)