Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) SønderjyskE (0) 0 Yellow card: Wright 34, Wright 45 (2nd), Ekani 85 Subs used: Simonsen 80 (Kanstrup), Hassan 80 (Eskesen), Christiansen 86 (Jacobsen), Vinderslev 86 (Ekani), Absalonsen 86 (Albæk) Randers (0) 1 Scorers: B. Sambou 71 Yellow card: Kamara 22, Rømer 31, Sambou 47, Greve 70 Subs used: Sambou 46 (Kamara), Klysner 62 (Nielsen), Piesinger 76 (Sambou), Lauenborg 90 (Hammershøj-Mistrati) Attendance: 300 Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt ................................................................. Lyngby (0) 0 Yellow card: Hämäläinen 39, Nielsen 77 Subs used: Jakobsen 56 (Kornvig), Winther 62 (Enghardt), Warming 62 (Gammelby), Geertsen 89 (Hebo) Vejle (0) 0 Yellow card: Muçolli 44, Ezatolahi 50, Milošević 91 Subs used: Luis Henrique 60 (Faghir), Montiel 66 (Allan Sousa), Gundelund 66 (Amundsen), Briggs 85 (Henriksen), Montano 85 (Ezatolahi) Attendance: 300 Referee: Aydin Uslu ................................................................. AGF (3) 3 Scorers: G. Links 16, J. Þorsteinsson 26, J. Þorsteinsson 34 Yellow card: Højer 31 Subs used: Grønbæk 65 (Blume), Jevtović 74 (Links), Munksgaard 74 (Þorsteinsson), Backman 85 (Tingager), Helenius 85 (Mortensen) AaB (0) 0 Yellow card: Thelander 23, Pedro Ferreira 45 Subs used: Granli 42 (Klitten), Kakeeto 42 (Höjholt), Prica 67 (van Weert), Christensen 79 (Pedro Ferreira) Attendance: 300 Referee: Anders Poulsen ................................................................. København (1) 1 Scorers: Pep Biel 27 Yellow card: Jørgensen 85 Subs used: Højlund 58 (Kaufmann), Thomsen 71 (Stage), Fischer 71 (Wilczek), Kristansen 79 (Oviedo) OB (0) 1 Scorers: T. Kløve 63 Yellow card: Lund 70, Lieder 90 Subs used: Tverskov 67 (Drachmann), Hyllegaard 80 (Opondo), Lieder 89 (Jebali) Referee: Jens Maae ................................................................. Horsens (0) 1 Scorers: K. Finnbogason 90+2 Yellow card: Kiilerich 50, Prip 54, Gemmer 70, Finnbogason 94 Missed penalty: L. Prip 27 Subs used: Á. Hlynsson 60 (Frantsen), Jacobsen 75 (Gemmer), Gomez 75 (Kiilerich), Brajanac 81 (Qamili), Jensen 81 (Ludwig) Brøndby (1) 2 Scorers: M. Uhre 20pen, J. Lindstrøm 63 Yellow card: Vigen 86 Subs used: Vigen 67 (Hedlund), Slimane 83 (Lindstrøm), Hermannsson 87 (Bruus) Attendance: 300 Referee: Jakob Kehlet ................................................................. Monday, December 21 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v Nordsjælland (1900/1800)