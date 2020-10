UPDATE 8-UEFA Champions League Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Lokomotiv Moskva (0) 1 Scorers: A. Miranchuk 70 Yellow card: Zhivoglyadov 17, Murilo 50, Zhemaletdinov 84 Subs used: Rajković 46 (Ćorluka), Rybchinskiy 75 (Smolov), Zhemaletdinov 76 (Ignatjev), Lisakovich 89 (Kulikov) Bayern München (1) 2 Scorers: L. Goretzka 13, J. Kimmich 79 Yellow card: Hernández 48 Subs used: Javi Martínez 46 (Goretzka), Gnabry 46 (Müller), Douglas Costa 69 (Coman) Referee: Istvan Kovacs ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 0 Subs used: Taison 15 (Dentinho), Matvienko 62 (Khocholava), Alan Patrick 88 (Marlos) Internazionale (0) 0 Yellow card: Bastoni 31, Vidal 64 Subs used: Perišić 72 (Martínez), Eriksen 79 (Vidal), Darmian 80 (D'Ambrosio), Pinamonti 85 (Young) Referee: Georgi Kabakov ................................................................. Atlético Madrid (1) 3 Scorers: Llorente 29, João Félix 52, João Félix 85 Yellow card: Llorente 64 Subs used: Hermoso 82 (Renan Lodi), Torreira 82 (Herrera), Lemar 82 (Suárez) Salzburg (1) 2 Scorers: D. Szoboszlai 40, Felipe 47og Yellow card: André Ramalho 12, Wöber 23 Subs used: Koïta 30 (Daka), Ashimeru 63 (Junuzović), Onguéné 63 (Wöber), Okafor 84 (Koïta) Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Porto (1) 2 Scorers: Fábio Vieira 11, Sérgio Oliveira 85 Yellow card: Corona 61, Uribe 82, Wilson Manafá 90 Subs used: Nakajima 60 (Fábio Vieira), Evanilson 69 (Corona), Grujić 70 (Otávio), Romário Baró 89 (Sérgio Oliveira) Olympiakos Piraeus (0) 0 Yellow card: Fortounis 80 Subs used: Fortounis 53 (Masouras), Rúben Vinagre 70 (Holebas), Bruma 70 (Ranđelović), Pêpê Rodrigues 84 (Bouchalakis), Koka 84 (Valbuena) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: Amavi 62, Ćaleta-Car 71 Subs used: Sanson 64 (Rongier), Benedetto 78 (Radonjić), Payet 78 (Thauvin), Gueye 85 (Cuisance) Manchester City (1) 3 Scorers: Ferran Torres 18, İ. Gündoğan 76, R. Sterling 81 Yellow card: Laporte 58 Subs used: João Cancelo 68 (Zinchenko), Mahrez 77 (Ferran Torres), Stones 77 (Laporte), Bernardo Silva 78 (İ. Gündoğan), Palmer 82 (De Bruyne) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Borussia M'gladbach (1) 2 Scorers: M. Thuram 33, M. Thuram 58 Yellow card: Stindl 55, Bensebaini 79, Neuhaus 85 Subs used: Herrmann 71 (Thuram), Embolo 79 (Plea), Wolf 79 (Stindl) Real Madrid (0) 2 Scorers: K. Benzema 87, Casemiro 90+3 Yellow card: Casemiro 89 Subs used: Hazard 70 (Vinícius Júnior), Modrić 71 (Kroos), Rodrygo 84 (Asensio) Referee: Orel Grinfeld ................................................................. Liverpool (0) 2 Scorers: Diogo Jota 55, Mohamed Salah 90+3pen Yellow card: Milner 41 Subs used: Williams 30 (Fabinho), Wijnaldum 46 (Henderson), Mané 60 (Origi), Mohamed Salah 60 (Minamino), Roberto Firmino 81 (Diogo Jota) Midtjylland (0) 0 Yellow card: Scholz 19, Onyeka 25, Cajuste 32, Paulinho 91 Subs used: Anderson 66 (Mabil), Evander 72 (Sisto), Kraev 81 (Cajuste), Pfeiffer 81 (Kaba) Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Atalanta (0) 2 Scorers: D. Zapata 54, D. Zapata 60 Yellow card: Iličić 23, Djimsiti 66, Malinovskyi 91 Subs used: Muriel 78 (Gómez), Malinovskyi 78 (Iličić) Ajax (2) 2 Scorers: D. Tadić 30pen, L. Traoré 38 Yellow card: Traoré 6, Klaassen 20, Mazraoui 25 Subs used: Klaiber 56 (Mazraoui), Promes 69 (David Neres), Labyad 94 (Antony) Referee: Damir Skomina ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (CET/GMT) Krasnodar v Chelsea (1855/1755) İstanbul Başakşehir v PSG (1855/1755) Juventus v Barcelona (2100/2000) Ferencváros v Dynamo Kyiv (2100/2000) Sevilla v Rennes (2100/2000) Manchester United v RB Leipzig (2100/2000) Borussia Dortmund v Zenit (2100/2000) Club Brugge v Lazio (2100/2000)