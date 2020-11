UPDATE 8-UEFA Champions League Summaries

Nov 25 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Krasnodar (0) 1 Scorers: Wanderson 56 Yellow card: Suleymanov 18 Subs used: Wanderson 46 (Suleymanov), Ari 67 (Berg), Vilhena 67 (Olsson), Chernov 84 (Claesson), Utkin 85 (Cabella) Sevilla (1) 2 Scorers: I. Rakitić 4, Munir 90+5 Yellow card: Joan Jordán 58 Subs used: Joan Jordán 53 (Óscar Rodríguez), Rekik 61 (Escudero), Óliver Torres 61 (Rakitić), En-Nesyri 72 (de Jong), Idrissi 72 (Ocampos) Referee: Marco Guida ................................................................. Rennes (0) 1 Scorers: S. Guirassy 85 Yellow card: Grenier 87, Bourigeaud 93 Subs used: Del Castillo 63 (Lea Siliki), Grenier 78 (Camavinga), Niang 86 (Guirassy), Maouassa 86 (Truffert), Gboho 86 (Doku) Chelsea (1) 2 Scorers: C. Hudson-Odoi 22, O. Giroud 90+1 Subs used: Kanté 68 (Mount), Giroud 69 (Abraham), Ziyech 75 (Hudson-Odoi), Havertz 76 (Kovačić), James 92 (Werner) Referee: Björn Kuipers ................................................................. Juventus (1) 2 Scorers: Cristiano Ronaldo 35, Morata 90+2 Yellow card: Danilo 80, Chiesa 93 Subs used: Morata 62 (Dybala), Chiesa 62 (Bernardeschi), Kulusevski 62 (McKennie), Ramsey 83 (Arthur), Rabiot 83 (Bentancur) Ferencváros (1) 1 Scorers: M. Uzuni 19 Yellow card: Sigér 67 Subs used: Isael 70 (Zubkov), Boli 70 (Nguen), Botka 75 (Lovrencsics), Laïdouni 75 (Sigér) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 0 Yellow card: Popov 69 Subs used: Andrievskyi 59 (Harmash), Popov 60 (Karavaev), Lednev 71 (Shaparenko), Supryaha 71 (de Pena), Băluţă 83 (Shepelev) Barcelona (0) 4 Scorers: S. Dest 52, M. Braithwaite 57, M. Braithwaite 70pen, A. Griezmann 90+2 Yellow card: Pjanić 15 Subs used: Riqui Puig 65 (Pjanić), Griezmann 66 (Philippe Coutinho), Jordi Alba 66 (Lenglet), Matheus Fernandes 73 (Pedri), De La Fuente 83 (Trincão) Referee: Matej Jug ................................................................. PSG (1) 1 Scorers: Neymar 11pen Yellow card: Neymar 40, Paredes 40, Rafinha 77, Ander Herrera 82, Verratti 84 Subs used: Rafinha 64 (Á. Di María), Verratti 83 (Ander Herrera), Pablo Sarabia 90 (Neymar), Kean 90 (Mbappé) RB Leipzig (0) 0 Yellow card: Forsberg 2 Subs used: Orban 63 (Mukiele), Kluivert 64 (Daniel Olmo), Sørloth 74 (Forsberg) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Manchester United (3) 4 Scorers: Bruno Fernandes 7, Bruno Fernandes 19, M. Rashford 35pen, D. James 90+2 Yellow card: Tuanzebe 55, Maguire 86 Subs used: Tuanzebe 46 (Lindelöf), James 59 (Rashford), Greenwood 59 (Bruno Fernandes), Williams 59 (Wan-Bissaka), Matić 82 (Martial) İstanbul Başakşehir (0) 1 Scorers: D. Türüç 75 Yellow card: Ņkrtel 78, Tekdemir 85, Türüç 89 Subs used: Tekdemir 46 (İ. Kahveci), Gulbrandsen 61 (Chadli), Kaldırım 74 (Bolingoli-Mbombo), Giuliano 74 (Özcan), Ponck 87 (Ņkrtel) Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Lazio (2) 3 Scorers: C. Immobile 3, M. Parolo 22, C. Immobile 55pen Yellow card: Acerbi 89 Subs used: Luiz Felipe 60 (Patric), Akpro 60 (Parolo), Cataldi 68 (Lucas Leiva), Fares 68 (Lazzari), Muriqi 81 (Immobile) Zenit (1) 1 Scorers: A. Dzyuba 25 Yellow card: Barrios 38, Lovren 48, Rakitskiy 76 Subs used: Sutormin 37 (Douglas Santos), Driussi 59 (Barrios), Musaev 59 (Mostovoy), Azmoun 73 (Zhirkov), Shamkin 74 (Erokhin) Referee: Michael Oliver ................................................................. Borussia Dortmund (2) 3 Scorers: E. Haaland 18, J. Sancho 45, E. Haaland 60 Subs used: Can 72 (Delaney), Mateu Morey 73 (Meunier), Passlack 80 (Raphaël Guerreiro), Brandt 81 (Reyna), Reus 81 (Haaland) Club Brugge (0) 0 Yellow card: Rits 71 Subs used: Rits 52 (É. Balanta), Badji 66 (Krmenčík), Schrijvers 74 (Lang), Okereke 74 (Diatta) Referee: Ivan Kružliak ................................................................. Wednesday, November 25 fixtures (CET/GMT) Olympiakos Piraeus v Manchester City (1855/1755) Borussia M'gladbach v Shakhtar Donetsk (1855/1755) Bayern München v Salzburg (2100/2000) Atlético Madrid v Lokomotiv Moskva (2100/2000) Olympique Marseille v Porto (2100/2000) Internazionale v Real Madrid (2100/2000) Liverpool v Atalanta (2100/2000) Ajax v Midtjylland (2100/2000)