UPDATE 8-UEFA Champions League Summaries

Dec 8 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Zenit (1) 1 Scorers: S. Driussi 16 Yellow card: Azmoun 10 Subs used: Dzyuba 60 (Driussi), Wendel 61 (Kuzyaev), Lovren 67 (Rakitskiy), Karavaev 79 (Malcom), Krugovoy 79 (Ozdoev) Borussia Dortmund (0) 2 Scorers: Ł. Piszczek 68, A. Witsel 78 Subs used: Moukoko 58 (Passlack), Reyna 58 (Brandt), Sancho 72 (Hummels), Zagadou 72 (Ł. Piszczek), Knauff 83 (Hazard) Attendance: 10,860 Referee: Istvan Kovacs ................................................................. Lazio (2) 2 Scorers: J. Correa 12, C. Immobile 27pen Yellow card: Hoedt 36, Marušić 90 Subs used: Ş. Radu 46 (Hoedt), Escalante 75 (Lucas Leiva), Caicedo 75 (Immobile), Akpro 75 (Luis Alberto), Andreas Pereira 86 (Correa) Club Brugge (1) 2 Scorers: R. Vormer 15, H. Vanaken 76 Yellow card: Sobol 2, Sobol 39 (2nd) Subs used: Deli 42 (Lang), Rits 77 (É. Balanta), Van der Brempt 84 (Clinton Mata), Okereke 84 (Diatta) Attendance: 10,860 Referee: Cüneyt Çakιr ................................................................. Barcelona (0) 0 Yellow card: Jordi Alba 27, Lenglet 30, Umtiti 60, Junior Firpo 78 Subs used: Braithwaite 46 (Trincão), Umtiti 55 (Lenglet), Junior Firpo 55 (Jordi Alba), Riqui Puig 66 (Pedri), Óscar Mingueza 82 (Araújo) Juventus (2) 3 Scorers: Cristiano Ronaldo 13pen, W. McKennie 20, Cristiano Ronaldo 52pen Yellow card: Ramsey 28, Morata 53, Danilo 69 Subs used: Bentancur 71 (Arthur), Rabiot 71 (Ramsey), Bernardeschi 85 (Cuadrado), Dybala 85 (Morata), Chiesa 92 (Cristiano Ronaldo) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 1 Scorers: D. Popov 60 Yellow card: de Pena 27, Harmash 37 Subs used: Supryaha 70 (de Pena), Shepelev 70 (Harmash), Lednev 86 (Tsygankov), Rodrigues 86 (Verbič), Andrievskyi 92 (Sydorchuk) Ferencváros (0) 0 Yellow card: Laïdouni 45, Kharatin 47, Blažič 59, Isael 84 Subs used: Baturina 73 (Uzuni), Isael 74 (Kharatin), Botka 80 (Lovrencsics), Mak 80 (Zubkov), Boli 86 (Nguen) Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Chelsea (1) 1 Scorers: Jorginho 28pen Yellow card: Azpilicueta 82 Subs used: Kanté 74 (Kovačić), Werner 74 (Havertz), Giroud 80 (Anjorin) Krasnodar (1) 1 Scorers: R. Cabella 24 Subs used: Sorokin 74 (Kaio Pantaleão), Suleymanov 80 (Cabella), Kambolov 80 (Olsson), Chernov 80 (Wanderson), Markov 90 (Berg) Referee: Pavel Kralovec ................................................................. Rennes (0) 1 Scorers: G. Rutter 86pen Yellow card: Traoré 23, Grenier 45, Da Silva 62, Soppy 72 Subs used: Rutter 70 (Niang), Aguerd 70 (Da Silva), Truffert 79 (Maouassa), Tait 79 (Grenier), Gboho 79 (Doku) Sevilla (2) 3 Scorers: J. Koundé 32, Y. En-Nesyri 45+2, Y. En-Nesyri 81 Yellow card: En-Nesyri 23, Rekik 50 Subs used: Ocampos 72 (Idrissi), Fernando 76 (Sergi Gómez), Óscar Rodríguez 76 (Suso), Vázquez 83 (Óliver Torres), Carlos Fernández 83 (En-Nesyri) Referee: Bartosz Frankowski ................................................................. PSG in play İstanbul Başakşehir ................................................................. RB Leipzig (2) 3 Scorers: Angeliño 2, A. Haidara 13, J. Kluivert 69 Yellow card: Mukiele 32, Sabitzer 35, Kluivert 62, Adams 81 Subs used: Poulsen 56 (Forsberg), Kluivert 56 (Daniel Olmo), Adams 75 (Kampl), Halstenberg 87 (Angeliño) Manchester United (0) 2 Scorers: Bruno Fernandes 80pen, P. Pogba 82 Yellow card: Bruno Fernandes 5, Shaw 43, Maguire 62, Williams 68, Lindelöf 77 Subs used: van de Beek 46 (Alex Telles), Williams 61 (Shaw), Pogba 61 (Matić), Fosu-Mensah 77 (Wan-Bissaka), Tuanzebe 78 (Lindelöf) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Wednesday, December 9 fixtures (CET/GMT) Ajax v Atalanta (1855/1755) Midtjylland v Liverpool (1855/1755) Bayern München v Lokomotiv Moskva (2100/2000) Salzburg v Atlético Madrid (2100/2000) Manchester City v Olympique Marseille (2100/2000) Olympiakos Piraeus v Porto (2100/2000) Real Madrid v Borussia M'gladbach (2100/2000) Internazionale v Shakhtar Donetsk (2100/2000)