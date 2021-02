Feb 25 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Arsenal (1) 3 Scorers: P. Aubameyang 21, K. Tierney 67, P. Aubameyang 87 Subs used: Willian 63 (Smith Rowe), Partey 63 (Dani Ceballos), Lacazette 78 (Bellerín), Chambers 90 (Saka), Mohamed Elneny 90 (Ødegaard) Benfica (1) 2 Scorers: Diogo Gonçalves 43, Rafa Silva 61 Yellow card: Taarabt 5 Subs used: Núñez 57 (Seferović), Éverton 58 (Pizzi), Gabriel 58 (Taarabt), Nuno Tavares 85 (Álex Grimaldo), Waldschmidt 90 (Weigl) Aggregate score: 4-3 Referee: Björn Kuipers ................................................................. Rangers (1) 5 Scorers: A. Morelos 9, N. Patterson 46, R. Kent 55, B. Barišić 79pen, C. Itten 90+2pen Yellow card: Balogun 36, Kamara 70 Subs used: Patterson 46 (Balogun), Arfield 71 (Hagi), Zungu 82 (Davis), Wright 82 (Kent), Itten 85 (Morelos) Antwerp (1) 2 Scorers: L. Refaelov 31, D. Lamkel Zé 57 Yellow card: Le Marchand 60, Hongla Yma 71 Subs used: Boya 46 (Gelin), Avenatti 75 (Gerkens), Ampomah 75 (Lukaku), Miyoshi 82 (Hongla Yma) Aggregate score: 9-5 Referee: Paweł Raczkowski ................................................................. Villarreal (1) 2 Scorers: Gerard Moreno 40, Gerard Moreno 89pen Yellow card: Jaume Costa 69 Subs used: Moi Gómez 66 (Pedraza), Chukwueze 66 (Paco Alcácer), Foyth 82 (Jaume Costa), Álex Baena 90 (Dani Parejo), Fer Niño 90 (Gerard Moreno) Salzburg (1) 1 Scorers: M. Berisha 17 Yellow card: Vallci 20, Mwepu 53, Daka 55, Adeyemi 80 Subs used: Wöber 46 (Vallci), Sučić 60 (Aaronson), Adeyemi 60 (Bernède), Solet 92 (Kristensen), Svoboda 92 (Daka) Aggregate score: 4-1 Referee: Felix Zwayer ................................................................. Hoffenheim (0) 0 Yellow card: Rudy 83 Subs used: Kramarić 56 (Baumgartner), Adamyan 70 (Kadeřábek), Sessegnon 70 (John), Rutter 83 (Samassekou) Molde (1) 2 Scorers: E. Andersen 19, E. Andersen 90+4 Yellow card: Linde 73, Ellingsen 83, Andersen 95 Subs used: Bolly 63 (Sigurðarson), Hestad 79 (Knudtzon) Aggregate score: 3-5 Referee: Aleksey Kulbakov ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: P. Zieliński 3, Fabián Ruiz 59 Yellow card: Politano 36, Maksimović 41, Insigne 41, Bakayoko 88, Koulibaly 90 Subs used: Ghoulam 46 (Maksimović), Mertens 60 (Elmas) Granada (1) 1 Scorers: Montoro 25 Yellow card: Kenedy 36, Montoro 39, Domingos Duarte 40, Germán Sánchez 55, Herrera 62, Foulquier 90 Subs used: Víctor Díaz 47 (Gonalons), Pérez 46 (Carlos Neva), Herrera 55 (Germán Sánchez), Vallejo 83 (Montoro), Soldado 84 (Jorge Molina) Aggregate score: 2-3 Referee: Daniel Siebert ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 1 Scorers: Júnior Moraes 67pen Yellow card: Vitão 33 Subs used: Marcos Antonio 46 (Marlos), Tetê 46 (Solomon), Fernando 78 (Júnior Moraes), Kornienko 78 (Vitão), Konoplyanka 78 (Taison) Maccabi Tel Aviv (0) 0 Subs used: Guerrero 68 (Ben Chaim), Blackman 68 (Pešić), Biton 77 (Hozez), Rikan 77 (Golasa) Aggregate score: 3-0 Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Ajax (1) 2 Scorers: D. Klaassen 15, David Neres 88 Yellow card: Timber 63, David Neres 85 Subs used: Brobbey 55 (Antony), Idrissi 89 (David Neres), Kudus 90 (Gravenberch) Lille (0) 1 Scorers: Y. Yazıcı 78pen Yellow card: Maignan 15, Tiago Djaló 59, Renato Sanches 65, José Fonte 78 Subs used: Luiz Araujo 62 (Ikoné), David 62 (Bamba), Pied 62 (Çelik), Soumaré 70 (Xeka), Lihadji 78 (Weah) Aggregate score: 4-2 Referee: William Collum ................................................................. Club Brugge (0) 0 Yellow card: Van den Keybus 19 Subs used: Van der Brempt 46 (Van den Keybus), Badji 58 (Dost), De Cuyper 84 (Sobol), Okereke 84 (Dirar) Dynamo Kyiv (0) 1 Scorers: V. Buyalskyi 83 Yellow card: Besedin 49 Subs used: Shaparenko 68 (Shepelev), Karavaev 77 (Kędziora), Andrievskyi 86 (Buyalskyi) Aggregate score: 1-2 Referee: Srđan Jovanović ................................................................. Manchester United in play Real Sociedad ................................................................. Milan (1) 1 Scorers: F. Kessié 9pen Yellow card: Ibrahimović 63 Subs used: Ibrahimović 46 (Rafael Leão), Rebić 46 (Krunić), Hernández 66 (Calabria), Saelemaekers 66 (Samu Castillejo) Crvena Zvezda (1) 1 Scorers: E. Ben Nabouhane 24 Yellow card: Gobeljić 8, Srnić 45, Gobeljić 70 (2nd) Subs used: Petrović 46 (Srnić), Katai 69 (Kanga), Falco 69 (Ben Nabouhane), Pavkov 72 (Falcinelli), Nikolić 84 (Ivanić) Aggregate score: 3-3 Referee: Jesús Gil Manzano ................................................................. Leicester City (0) 0 Yellow card: Ç. Söyüncü 84, Barnes 88 Subs used: Castagne 61 (Albrighton), Ricardo Pereira 61 (Amartey), Barnes 61 (Choudhury), Sidnei Tavares 80 (Ünder) Slavia Praha (0) 2 Scorers: L. Provod 49, A. Sima 79 Yellow card: Zima 73, Provod 82, Kolář 91 Subs used: Dorley 69 (Stanciu), Lingr 75 (Hromada), Masopust 84 (Kuchta) Aggregate score: 0-2 Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Roma (1) 3 Scorers: E. Džeko 23, Carles Pérez 74, Borja Mayoral 90+1 Yellow card: Veretout 56 Missed penalty: L. Pellegrini 72 Subs used: Pellegrini 46 (Gonzalo Villar), Spinazzola 59 (Veretout), Carles Pérez 59 (El Shaarawy), Borja Mayoral 67 (Džeko), Mkhitaryan 77 (Pedro) Sporting Braga (0) 1 Scorers: B. Cristante 87og Subs used: Fransérgio 60 (Lucas Piazón), Ricardo Horta 60 (Gaitán), Abel Ruiz 60 (Ņporar), Borja 70 (Nuno Sequeira), Hernâni Silva 77 (Galeno) Aggregate score: 5-1 Referee: Andreas Ekberg ................................................................. Dinamo Zagreb (1) 1 Scorers: M. Oršić 31 Yellow card: Majer 59 Subs used: Mišić 69 (Majer), Atiemwen 83 (Ivanušec), Gavranović 87 (Petković) Krasnodar (0) 0 Yellow card: Vilhena 42 Subs used: Olsson 60 (Vilhena), Ari 69 (Gazinskiy), Suleymanov 70 (Smolnikov) Aggregate score: 4-2 Referee: Halil Umut Meler ................................................................. Bayer Leverkusen (0) 0 Yellow card: Sinkgraven 53 Subs used: Gray 63 (Dragović), Alario 63 (Bailey), Amiri 78 (Frimpong) Young Boys (0) 2 Scorers: T. Siebatcheu 47, C. Fassnacht 86 Subs used: Rieder 69 (Ngamaleu), Mambimbi 78 (Elia), Spielmann 78 (Siebatcheu), Gaudino 87 (Fassnacht), Sierro 87 (Aebischer) Aggregate score: 3-6 Referee: Davide Massa ................................................................. PSV (2) 2 Scorers: E. Zahavi 23, E. Zahavi 44 Yellow card: Max 3, Malen 83 Subs used: Vertessen 90 (Götze), Mauro Júnior 90 (Thomas) Olympiakos Piraeus (0) 1 Scorers: Koka 88 Yellow card: Masouras 51, Lala 78 Subs used: Fortounis 46 (Bouchalakis), Masouras 46 (Valbuena), Koka 79 (Bruma), Androutsos 79 (Lala), Papastathopoulos 90 (El-Arabi) Aggregate score: 4-5 Referee: Clément Turpin .................................................................