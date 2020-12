UPDATE 9-Bundesliga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: T. Hazard 74 Yellow card: Can 54 Subs used: Hazard 61 (Meunier), Reyna 67 (Passlack), Moukoko 68 (Brandt) Köln (1) 2 Scorers: E. Skhiri 9, E. Skhiri 60 Yellow card: Skhiri 29, Jakobs 91 Subs used: Horn 66 (Czichos), Drexler 75 (Rexhbecaj), Ehizibue 93 (Thielmann) Referee: Benjamin Brand ................................................................. RB Leipzig (1) 2 Scorers: Angeliño 29, C. Nkunku 47 Yellow card: Orban 85, Kampl 91 Missed penalty: A. Sørloth 73 Subs used: Nkunku 46 (Halstenberg), Konaté 46 (Upamecano), Haidara 61 (Mukiele), Forsberg 63 (Daniel Olmo), Sabitzer 70 (Samardžić) Arminia Bielefeld (0) 1 Scorers: F. Klos 75 Yellow card: van der Hoorn 38, Anderson Lucoqui 77 Subs used: Voglsammer 69 (Seufert), Schipplock 69 (Yabo), Nilsson 75 (Pieper), Soukou 75 (Doan) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Union Berlin (2) 3 Scorers: R. Andrich 2, M. Kruse 6pen, M. Kruse 82 Yellow card: Prömel 57, Lenz 61 Subs used: Gogia 73 (Becker), Bülter 84 (Ingvartsen), Griesbeck 84 (Prömel) Eintracht Frankfurt (2) 3 Scorers: André Silva 27, André Silva 36, B. Dost 79 Yellow card: Sow 60, N'Dicka 62, Ilsanker 81 Subs used: da Costa 78 (Durm), Rode 87 (Sow) Referee: Tobias Reichel ................................................................. Augsburg (0) 1 Scorers: R. Vargas 80 Yellow card: Caligiuri 20, Gumny 24, Uduokhai 67 Subs used: Richter 46 (Gumny), Gregoritsch 73 (Khedira), Gruezo 82 (Niederlechner) Freiburg (0) 1 Scorers: V. Grifo 64 Yellow card: Demirović 7 Subs used: Petersen 58 (Demirović), Heintz 83 (Gulde) Referee: Robert Schröder ................................................................. Stuttgart (1) 1 Scorers: T. Coulibaly 20 Subs used: Klimowicz 58 (Castro), Karazor 58 (Mavropanos), Kalajdzic 76 (Förster), Massimo 82 (Coulibaly) Bayern München (2) 3 Scorers: K. Coman 38, R. Lewandowski 45+1, Douglas Costa 87 Subs used: Süle 58 (Hernández), Sané 69 (Coman), Douglas Costa 69 (Gnabry), Nianzou 69 (Boateng), Javi Martínez 83 (Tolisso) Referee: Harm Osmers ................................................................. Borussia M'gladbach (2) 4 Scorers: F. Neuhaus 15, O. Wendt 36, M. Thuram 52, H. Wolf 80 Yellow card: Lazaro 26, Thuram 46 Subs used: Kramer 65 (Zakaria), Lainer 65 (Lazaro), Wolf 71 (Thuram), Stindl 71 (Embolo), Bénes 81 (Neuhaus) Schalke 04 (1) 1 Scorers: B. Raman 20 Yellow card: Ludewig 34, Thiaw 50, Uth 84 Subs used: Schöpf 63 (Raman), Schuler 81 (Hoppe), Boujellab 81 (Skrzybski) Referee: Manuel Gräfe ................................................................. Sunday, November 29 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Hertha BSC (1530/1430) Mainz 05 v Hoffenheim (1800/1700)