Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Eintracht Frankfurt (0) 1 Scorers: André Silva 65 Yellow card: Ilsanker 4 Subs used: Kohr 46 (Ilsanker), Younes 60 (Touré), Barkok 60 (Zuber) Werder Bremen (0) 1 Scorers: J. Sargent 51 Yellow card: Mbom 46, Sargent 55, Ōsako 93 Subs used: Rashica 62 (Chong), Ö. Toprak 70 (Mbom), Ōsako 70 (Bittencourt), Möhwald 83 (Groß) Referee: Felix Brych ................................................................. Köln (0) 1 Scorers: D. Drexler 82 Yellow card: Wolf 89 Subs used: Drexler 59 (Skhiri), Thielmann 59 (Limnios), Katterbach 59 (Horn), Arokodare 79 (Andersson) Bayern München (2) 2 Scorers: T. Müller 13pen, S. Gnabry 45+1 Yellow card: Choupo-Moting 10, Pavard 23 Subs used: Zirkzee 63 (Choupo-Moting), Douglas Costa 63 (Sané), Alaba 79 (Javi Martínez), Marc Roca 94 (Gnabry) Referee: Frank Willenborg ................................................................. Augsburg (1) 3 Scorers: R. Vargas 40, A. Hahn 80, A. Hahn 90+1 Yellow card: Vargas 49, Strobl 58, Iago 66, Sarenren Bazee 85, Hahn 92 Subs used: Gumny 60 (Framberger), Finnbogason 75 (Gregoritsch), Sarenren Bazee 79 (Vargas) Mainz 05 (0) 1 Scorers: K. Onisiwo 64 Yellow card: St. Juste 84 Subs used: Onisiwo 58 (Mateta), Ji Dong-Won 82 (Öztunali), Burkardt 82 (Quaison), Stöger 83 (Malong), Fernandes 83 (Latza) Referee: Marco Fritz ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: Brunner 26 Subs used: Edmundsson 64 (Doan), Behrendt 64 (Brunner), Córdova 65 (Schipplock), Yabo 82 (van der Hoorn) Borussia Dortmund (0) 2 Scorers: M. Hummels 53, M. Hummels 71 Yellow card: Delaney 63 Subs used: Raphaël Guerreiro 75 (Reus), Reyna 75 (Sancho), Witsel 82 (Delaney), Reinier 82 (Hazard), Ł. Piszczek 86 (Hummels) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: H. Wolf 60 Yellow card: Wendt 51, Neuhaus 56 Subs used: Wendt 46 (Elvedi), Thuram 73 (Embolo), Kramer 73 (Neuhaus), Stindl 80 (Plea), Lazaro 80 (Herrmann) RB Leipzig (0) 0 Yellow card: Kampl 61, Hwang Hee-Chan 69, Sabitzer 70, Nkunku 94 Subs used: Hwang Hee-Chan 66 (Poulsen), Forsberg 66 (Daniel Olmo), Haidara 66 (Kampl), Nkunku 69 (Samardžić) Referee: Daniel Siebert ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Bayer Leverkusen (1530/1430) Hertha BSC v Wolfsburg (1800/1700) Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Union Berlin (2030/1930)