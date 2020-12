UPDATE 9-Bundesliga Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Wednesday (start times are CET) Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Raman 19, Serdar 83 Subs used: Kutucu 70 (Harit), Schöpf 73 (Omar Mascarell), Mendyl 73 (Raman), Hoppe 86 (Matondo) Freiburg (0) 2 Scorers: R. Sallai 50, R. Sallai 68 Yellow card: Santamaría 36 Subs used: Höler 60 (Petersen), Demirović 69 (Sallai), Jeong Woo-Yeong 69 (Grifo), Tempelmann 92 (Schmid), Abrashi 92 (Santamaría) Referee: Sven Jablonski ................................................................. Bayern München (1) 2 Scorers: R. Lewandowski 45+1, R. Lewandowski 50 Yellow card: Gnabry 69, Sané 84, Coman 90 Subs used: Musiala 70 (Gnabry), Marc Roca 70 (Tolisso), Douglas Costa 90 (Sané) Wolfsburg (1) 1 Scorers: M. Philipp 5 Yellow card: Arnold 34 Subs used: João Victor 70 (Brekalo), Białek 70 (Baku), Guilavogui 79 (Pongracic), Ginczek 86 (Philipp), Paulo Otávio 86 (Roussillon) Referee: Marco Fritz ................................................................. Hoffenheim (0) 0 Yellow card: Vogt 50, Sessegnon 56, Baumgartner 96 Subs used: Gaćinović 66 (Rudy), Belfodil 66 (Dabour), Bebou 80 (Skov), Beier 92 (Sessegnon) RB Leipzig (0) 1 Scorers: Y. Poulsen 60 Subs used: Halstenberg 46 (Mukiele), Kluivert 46 (Forsberg), Sørloth 61 (Konaté), Adams 74 (Sabitzer), Haidara 75 (Kluivert) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Köln (0) 0 Yellow card: Horn 34 Subs used: Limnios 42 (Horn), Ehizibue 46 (Thielmann), Hector 65 (Skhiri), Jorge Meré 65 (Rexhbecaj), Modeste 65 (Andersson) Bayer Leverkusen (2) 4 Scorers: M. Weiser 8, M. Diaby 10, P. Schick 54, F. Wirtz 59 Yellow card: Dragović 54 Subs used: Bellarabi 66 (Bailey), Demirbay 66 (Baumgartlinger), Tapsoba 67 (Dragović), Alario 78 (Schick), Sinkgraven 78 (Amiri) Referee: Tobias Stieler ................................................................. Arminia Bielefeld (0) 0 Yellow card: Kunze 19 Subs used: Gebauer 70 (Schipplock), Anderson Lucoqui 77 (Nilsson), Müller 89 (Hartel) Augsburg (0) 1 Scorers: J. Gouweleeuw 85 Yellow card: Framberger 46, Gruezo 80 Subs used: Finnbogason 59 (Richter), Gumny 59 (Framberger), Vargas 72 (Gregoritsch) Referee: Patrick Ittrich ................................................................. Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Union Berlin v Borussia Dortmund (2030/1930) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Köln (1530/1430) Borussia M'gladbach v Hoffenheim (1530/1430) Schalke 04 v Arminia Bielefeld (1530/1430) Mainz 05 v Werder Bremen (1530/1430) Augsburg v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Bayer Leverkusen v Bayern München (1830/1730) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Hertha BSC (1530/1430) Wolfsburg v Stuttgart (1800/1700)