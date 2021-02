UPDATE 9-Bundesliga Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayer Leverkusen (2) 5 Scorers: K. Demirbay 18, K. Demirbay 31, L. Bailey 56, F. Wirtz 68, D. Gray 84 Subs used: Dragović 62 (Fosu-Mensah), Frimpong 74 (Bailey), Gray 74 (Diaby), Bender 87 (Aránguiz) Stuttgart (0) 2 Scorers: S. Kalajdzic 50, S. Kalajdzic 77 Subs used: Kalajdzic 22 (González), Thommy 46 (Massimo), Ahamada 46 (Kempf), Klement 62 (Klimowicz), Coulibaly 80 (Förster) Referee: Sven Jablonski ................................................................. Freiburg (0) 2 Scorers: Jeong Woo-Yeong 49, J. Schmid 52 Yellow card: Haberer 94 Subs used: Petersen 70 (Jeong Woo-Yeong), Haberer 70 (Demirović), Gulde 77 (Grifo), Kübler 85 (Schmid), Keitel 86 (Höler) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: Y. Moukoko 76 Yellow card: Bellingham 78, Akanji 92 Subs used: Bellingham 46 (Brandt), Moukoko 60 (Reus), Dahoud 60 (Delaney), Reinier 70 (Reyna) Referee: Felix Brych ................................................................. Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Omar Mascarell 27, Kolašinac 69 Subs used: Boujellab 39 (Uth), Raman 59 (Schöpf), Thiaw 59 (Omar Mascarell), Serdar 79 (Hoppe) RB Leipzig (1) 3 Scorers: N. Mukiele 45+3, M. Sabitzer 73, V. Orban 87 Yellow card: Sabitzer 82 Subs used: Klostermann 67 (Adams), Poulsen 67 (Sørloth), Haidara 83 (Sabitzer), Hwang Hee-Chan 83 (Nkunku), Halstenberg 88 (Angeliño) Referee: Martin Petersen ................................................................. Mainz 05 (1) 1 Scorers: M. Niakhate 22pen Yellow card: Kohr 28, Barreiro 40 Subs used: Glatzel 80 (Ádám Szalai), Tauer 80 (Latza), Burkardt 84 (Onisiwo) Union Berlin (0) 0 Yellow card: Schlotterbeck 21, Teuchert 34, Schlotterbeck 55 (2nd), Knoche 60, Trimmel 67 Subs used: Griesbeck 66 (Gentner), Ryerson 66 (Gießelmann), Musa 73 (Teuchert), Pohjanpalo 73 (Awoniyi), Endo 81 (Ingvartsen) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Augsburg (0) 0 Yellow card: Bénes 40, Gumny 52 Subs used: Richter 66 (Bénes), Jensen 67 (Caligiuri), Oxford 77 (Gruezo), Civeja 77 (Strobl), Vargas 86 (Hahn) Wolfsburg (1) 2 Scorers: W. Weghorst 38, R. Baku 59 Subs used: Guilavogui 68 (Schlager), Brekalo 78 (Steffen), Philipp 78 (Gerhardt), João Victor 91 (Baku), Białek 91 (Weghorst) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Borussia M'gladbach (1) 1 Scorers: F. Neuhaus 16 Yellow card: Stindl 2, Herrmann 27, Jantschke 75, Neuhaus 95 Subs used: Kramer 48 (Zakaria), Plea 58 (Embolo), Thuram 58 (Wolf), Hofmann 58 (Herrmann), Bensebaini 72 (Wendt) Köln (1) 2 Scorers: E. Rexhbecaj 3, E. Rexhbecaj 55 Yellow card: Ehizibue 80, Rexhbecaj 86 Subs used: Thielmann 58 (Dennis), Schmitz 82 (Ehizibue), Arokodare 93 (Duda), Horn 93 (Jakobs) Referee: Christian Dingert ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Hoffenheim v Eintracht Frankfurt (1530/1430) Arminia Bielefeld v Werder Bremen (1800/1700)