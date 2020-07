Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Derby County (0) 1 Scorers: C. Martin 90+7 Red card: Waghorn 94 Yellow card: Sibley 80 Subs used: Jozefzoon 66 (Holmes), Waghorn 66 (Knight), Lowe 81 (Forsyth), Shinnie 82 (Sibley), Whittaker 89 (Bird) Nottingham Forest (1) 1 Scorers: J. Lolley 12 Yellow card: Ameobi 91, Yuri Ribeiro 94, Worrall 96 Subs used: Ameobi 59 (Nuno Da Costa), Tiago Silva 60 (Sow), Diakhaby 77 (Lolley), Mighten 91 (Grabban) Referee: Darren England ................................................................. Blackburn Rovers (0) 1 Scorers: A. Armstrong 48 Yellow card: Walton 74 Subs used: Downing 22 (Bennett), Samuel 60 (Holtby), Graham 60 (Gallagher), Davenport 69 (Travis), Buckley 69 (Rothwell) Leeds United (2) 3 Scorers: P. Bamford 7, K. Phillips 40, M. Klich 53 Yellow card: Klich 25, Ayling 28 Subs used: Pablo Hernández 61 (Roberts), Shackleton 89 (Klich) Referee: Robert Jones ................................................................. Brentford (1) 3 Scorers: S. Benrahma 19, S. Benrahma 57, S. Benrahma 66 Subs used: Dasilva 42 (Baptiste), Jensen 64 (Marcondes), Valencia 64 (Mbeumo), Fosu 72 (Benrahma), Žambůrek 73 (Nørgaard) Wigan Athletic (0) 0 Red card: Garner 81 Yellow card: Robinson 59 Subs used: Massey 6 (Balogun), Garner 60 (Moore), Fox 60 (Lowe), Mlakar 73 (Byrne), Evans 73 (Dowell) Referee: Matt Donohue ................................................................. Bristol City (0) 0 Yellow card: Smith 23 Subs used: Paterson 57 (Weimann), Benković 70 (O'Dowda), Afobe 70 (Wells), Hunt 70 (Vyner) Cardiff City (0) 1 Scorers: D. Ward 85 Subs used: Tomlin 66 (Mendez-Laing), Ward 79 (Paterson), Bamba 89 (Hoilett) Referee: Tim Robinson ................................................................. Fulham (0) 1 Scorers: J. Onomah 90+5 Yellow card: Reid 32, Odoi 34 Subs used: Bryan 46 (Odoi), Onomah 60 (Arter), Kebano 70 (Ivan Cavaleiro), Jasper 87 (Knockaert) Birmingham City (0) 0 Yellow card: Gardner 30, Bellingham 38, Roberts 40, Clarke-Salter 93 Subs used: Kieftenbeld 57 (Bellingham), Harding 74 (Jérémie Bela), Jutkiewicz 74 (Hogan), Dean 85 (Crowley) Referee: Keith Stroud ................................................................. Huddersfield Town (0) 0 Subs used: Mounié 46 (Campbell), Quaner 46 (Kachunga), Smith Rowe 56 (Pritchard), Willock 76 (Ahearne-Grant), Stankovič 85 (Chalobah) Preston North End (0) 0 Subs used: Stockley 72 (Browne), Maguire 72 (Harrop), Sinclair 84 (Ledson), Bodin 89 (Barkhuizen) Referee: Darren Bond ................................................................. Luton Town (0) 0 Subs used: Bree 46 (Brown), Berry 46 (Tunnicliffe), Hylton 70 (Lee), Cranie 70 (Cornick), Shinnie 82 (Ruddock) Reading (3) 5 Scorers: Y. Meïté 17, Y. Meïté 18, Y. Meïté 35, G. Puşcaş 57, Y. Meïté 62 Yellow card: Pelé 15 Subs used: Masika 61 (Pelé), Olise 70 (Ejaria), McCleary 70 (Meïté), Richards 78 (Swift), Baldock 78 (Puşcaş) Referee: James Linington ................................................................. Stoke City (3) 4 Scorers: S. Vokes 8, T. Campbell 10, T. Campbell 38, T. Ince 87 Yellow card: Powell 31, Campbell 67 Subs used: Ince 71 (Campbell), Gregory 71 (Vokes), Sørensen 85 (Powell), Diouf 89 (McClean), Thompson 90 (Clucas) Barnsley (0) 0 Subs used: Styles 46 (Ritzmaier), Elliot Simões 46 (Brown), Williams 46 (Williams), Oduor 55 (Ludewig), Schmidt 71 (Woodrow) Referee: Andy Woolmer ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (BST/GMT) Swansea City v Sheffield Wednesday (1200/1100) Middlesbrough v Queens Park Rangers (1400/1300) West Bromwich Albion v Hull City (1500/1400) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Nottingham Forest v Fulham (1700/1600) Brentford v Charlton Athletic (1800/1700) Luton Town v Barnsley (1800/1700) Reading v Huddersfield Town (1800/1700) Cardiff City v Blackburn Rovers (1945/1845) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Millwall v Middlesbrough (1500/1400) West Bromwich Albion v Derby County (1700/1600) Birmingham City v Swansea City (1800/1700) Bristol City v Hull City (1800/1700) Wigan Athletic v Queens Park Rangers (1800/1700) Sheffield Wednesday v Preston North End (1945/1845) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) Leeds United v Stoke City (1700/1600)