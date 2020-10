Oct 8 (OPTA) - Summaries for the European Championship Qualification on Thursday (start times are CET) Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ................................................................. Georgia (1) 1 Scorers: T. Okriashvili 7pen Yellow card: Kvekveskiri 38, Kankava 52, Qazaishvili 69, Kvilitaia 94 Subs used: Gvilia 65 (Kiteishvili), Shengelia 81 (Qazaishvili), Tabidze 82 (Kakabadze), Kvilitaia 89 (Okriashvili), Lobzhanidze 89 (Kvaratskhelia) Belarus (0) 0 Yellow card: Naumov 33 Subs used: Maevskiy 46 (Khachaturyan), Podstrelov 63 (Bakhar), Skavysh 63 (Yablonskiy), Laptev 70 (Lisakovich), Pechenin 74 (Bordachev) Referee: Cüneyt Çakιr ................................................................. Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals ................................................................. Scotland (0) 5 Yellow card: McGinn 58, Fraser 107, Paterson 119 Subs used: Shankland 73 (McBurnie), Fraser 84 (Jack), Paterson 90 (Dykes), McLean 113 (O'Donnell) Israel (0) 3 Yellow card: Natcho 12, Bitton 55, Weissman 88 Subs used: Abu Fani 69 (Natcho), Weissman 83 (Dabour), Elmkies 101 (Golasa) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 5-3 Referee: Ovidiu Hațegan Scotland win 5-3 on penalties ................................................................. Norway (0) 1 Scorers: M. Normann 88 Yellow card: Normann 47 Subs used: Normann 46 (Henriksen), King 66 (Johansen), Strandberg 90 (Reginiussen), Linnes 105 (Aleesami), Elyounoussi 111 (Ødegaard), Thorsby 116 (Elabdellaoui) Serbia (0) 2 Scorers: S. Milinković-Savić 81, S. Milinković-Savić 102 Yellow card: Ristić 60, Milivojević 94, Tadić 118 Subs used: Milivojević 80 (Nemanja Maksimović), Milinković-Savić 80 (Đuričić), Gaćinović 105 (Lazović), Lukić 119 (Tadić) At full time: 1-1 After extra time: 1-2 Referee: Daniele Orsato ................................................................. Qualifying Play-offs Path B - Semi-Finals ................................................................. Bosnia-Herzegovina (1) 4 Scorers: R. Krunić 13 Yellow card: Hadžiahmetović 19, Kolašinac 47, Pjanić 100 Subs used: Gojak 83 (Hadžiahmetović), Hotič 88 (Krunić), Lončar 105 (Cimirot), Hajradinović 118 (Kolašinac) Northern Ireland (0) 5 Scorers: N. McGinn 53 Yellow card: Davis 108 Subs used: Whyte 73 (Evans), Jones 82 (McGinn), Thompson 93 (McNair), Lafferty 93 (Magennis), Washington 121 (Jones), Boyce 121 (Thompson) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 3-4 Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz Northern Ireland win 5-4 on penalties ................................................................. Slovakia (0) 4 Yellow card: Duda 101, Hamšík 114 Subs used: Haraslín 74 (Mihalík), Greguš 86 (Kucka), Mak 86 (Rusnák), Boženík 107 (Duda), Gyömbér 112 (Vavro) Republic of Ireland (0) 2 Yellow card: Hourihane 20, McClean 48, Duffy 68 Subs used: Brady 60 (McClean), Browne 60 (McCarthy), O'Dowda 100 (Robinson), Long 112 (McGoldrick) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 4-2 Referee: Clément Turpin Slovakia win 4-2 on penalties ................................................................. Qualifying Play-offs Path A - Semi-Finals ................................................................. Iceland (2) 2 Scorers: G. Sigurðsson 16, G. Sigurðsson 34 Yellow card: Sigurðsson 62 Subs used: Sigþórsson 75 (Finnbogason), Sigurjónsson 83 (Guðmunds­son), Ingason 86 (Árnason) Romania (0) 1 Scorers: A. Maxim 63pen Yellow card: Maxim 36, Iancu 95 Subs used: Iancu 46 (Deac), Puşcaş 46 (Alibec), Hagi 46 (Mitriță), Keșerü 80 (Maxim), Cicâldău 87 (Stanciu) Referee: Damir Skomina ................................................................. Bulgaria (0) 1 Scorers: G. Yomov 89 Subs used: Yomov 31 (Ivanov), Despodov 58 (Karagaren), Isa 79 (Kraev), Yankov 79 (Nedelev) Hungary (1) 3 Scorers: V. Orban 17, Z. Kalmár 47, N. Nikolić 75 Yellow card: Á. Lang 55, Gazdag 88 Subs used: Nikolić 59 (Ádám Szalai), Hangya 70 (Kalmár), Négo 70 (Holender), Gazdag 82 (Á. Nagy), Botka 82 (Fiola) Referee: Szymon Marciniak ................................................................. Qualifying Play-offs Path D - Semi-Finals ................................................................. North Macedonia (2) 2 Scorers: B. Kololli 15og, D. Velkovski 33 Yellow card: Bejtulai 14, Nestorovski 37, Ademi 38, Alioski 56, Ristovski 73, Dimitrievski 93 Subs used: Ristevski 51 (Bejtulai), Spirovski 80 (Ademi), Trichkovski 80 (Pandev), Kostadinov 88 (Ristovski), Trajkovski 88 (Nestorovski) Kosovo (1) 1 Scorers: F. Hadërgjonaj 29 Yellow card: Rashani 84 Subs used: Rashani 46 (Nuhiu), Zhegrova 64 (Vojvoda), Lirim Kastrati I 75 (Celina), Paqarada 87 (Shala) Referee: Danny Makkelie .................................................................