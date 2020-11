UPDATE 9-Friendlies Summaries

Nov 11 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Wednesday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Greece (2) 2 Scorers: C. Tzolis 8, G. Giakoumakis 18 Yellow card: Bouchalakis 72 Subs used: Bouchalakis 46 (Fortounis), Limnios 46 (Tzolis), Pelkas 46 (Bakasetas), Lykogiannis 46 (Tsimikas), Lambropoulos 46 (Zeca), Rota 68 (Mavrias) Cyprus (0) 1 Scorers: M. Ilia 58 Yellow card: Ioannou 24, Pittas 73 Subs used: Karo 46 (Katelaris), Kastanos 46 (Gogić), Ioannou 62 (Ioannou), Kousoulos 62 (Kyriakou), Papafotis 75 (Shelis), Tzionis 86 (Ilia) Referee: Harm Osmers ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Albania (1) 2 Scorers: B. Balaj 31, M. Uzuni 65 Kosovo (0) 1 Scorers: V. Muriqi 85pen ................................................................. Armenia postponed Kuwait ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Norway cancelled Israel ................................................................. Romania (4) 5 Scorers: B. Mitrea 11, R. Marin 20pen, I. Nedelcearu 31, G. Puşcaş 44, I. Nedelcearu 55 Yellow card: Bicfalvi 70, Mitrea 75 Subs used: Cristea 46 (Toșca), Băluță 57 (Man), Maxim 57 (Tănase), Alibec 58 (Puşcaş), Crețu 70 (Mogoș), Bicfalvi 70 (Marin) Belarus (0) 3 Scorers: Y. Kendysh 63, I. Bakhar 80, V. Klimovich 90+2 Yellow card: Naumov 19, Bakhar 91 Subs used: Yuzepchuk 46 (Naumov), Skavysh 62 (Laptev), Yablonskiy 62 (Maevskiy), Stasevich 62 (Ebong), Klimovich 70 (Khachaturyan) Referee: Georgi Kabakov ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Malta (2) 3 Scorers: M. Mifsud 5, S. Borg 20, J. Farrugia 84pen Liechtenstein (0) 0 ................................................................. Montenegro (0) 0 Kazakhstan (0) 0 ................................................................. San Marino (0) 0 Latvia (1) 3 Scorers: C. Brolli 32og, K. Dubra 71, V. Gutkovskis 78pen ................................................................. Lithuania in play Faroe Islands ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Bulgaria in play Gibraltar ................................................................. Turkey in play Croatia ................................................................. Friendlies 2 ................................................................. Albania cancelled Gibraltar ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Denmark in play Sweden ................................................................. Luxembourg (19:30) Austria ................................................................. Belgium (19:45) Switzerland ................................................................. Italy (19:45) Estonia ................................................................. Netherlands (19:45) Spain ................................................................. Portugal (19:45) Andorra ................................................................. Slovenia (19:45) Azerbaijan ................................................................. Poland (19:45) Ukraine ................................................................. Germany (19:45) Czech Republic ................................................................. France (20:10) Finland ................................................................. Thursday, November 12 fixtures (GMT) UAE v Tajikistan (1400) Lebanon v Bahrain (1400) Jordan v Iraq (1500) Uzbekistan v Syria (1600) Bosnia-Herzegovina v Iran (1700) Moldova v Russia (1700) Wales v United States (1945) England v New Zealand (2000)-cancelled England v Republic of Ireland (2000) Friday, November 13 fixtures (GMT) Bangladesh v Nepal (1100) Japan v Panama (1415) Costa Rica v Qatar (1700) Saturday, November 14 fixtures (GMT) Saudi Arabia v Jamaica (1630) Mexico v Korea Republic (2000) Sunday, November 15 fixtures (GMT) Guatemala v Honduras (1700) Monday, November 16 fixtures (GMT) UAE v Bahrain (1400) Jordan v Syria (1500) United States v Panama (1945)