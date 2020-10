UPDATE 9-Friendlies Summaries

Oct 9 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Friday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Japan (0) 0 Yellow card: Tomiyasu 24, Haraguchi 38 Subs used: Ito 46 (Anzai), Kubo 65 (Doan), Kamada 71 (Minamino), Sugawara 86 (Haraguchi) Cameroon (0) 0 Yellow card: Onana 47 Subs used: Onana 46 (Eteki), Evina 70 (Ngamaleu), Olinga 76 (Tabekou), Ngouyamsa 83 (Oyongo), Leuko 87 (Fai) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Kenya (2) 2 Scorers: T. Mwape 21og, C. Nyakeya 27 Yellow card: Otieno 91 Subs used: Hassan 59 (Omondi), Otieno 60 (Juma), Kahata 75 (Muguna) Zambia (0) 1 Scorers: K. Kampamba 81 Yellow card: Sakala 38, Chongo 55 Subs used: Lungu 46 (Chilongoshi), Sikombe 46 (Sakala), Kampamba 65 (Sakala), Banda 87 (Mwape) Referee: Anthony Ogwayo ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Togo (13:00) Libya ................................................................. Burkina Faso (15:00) Congo DR ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Tunisia (3) 3 Scorers: S. Khaoui 17, A. Maâloul 25, A. Slimane 35 Yellow card: Bronn 48 Subs used: Sliti 59 (Slimane), Msakni 59 (Khaoui), Jaziri 64 (Khazri), Khemiri 80 (Rafia), Ben Mustapha 80 (Bronn) Sudan (0) 0 Yellow card: Ahmed Ibrahim 58, Faris Abdalla Mamoun 89 Subs used: Nasr El Shighail 46 (Mohamed El-Rasheed), Mohamed Mokhtar 46 (Yasin Hamed), Mofadal Hassan 66 (Diauddin Mahjoub), Ramadan Agab 81 (Mohamed Abdel Raman) Referee: Ibrahim Nour El Din ................................................................. Friendlies 3 ................................................................. Congo (16:00) Gambia ................................................................. Mauritania (17:00) Sierra Leone ................................................................. Friendlies 1 ................................................................. Mali in play Ghana ................................................................. Morocco (18:00) Senegal ................................................................. Nigeria (18:30) Algeria ................................................................. Saturday, October 10 fixtures (GMT) Cape Verde Islands v Guinea (1400) Honduras v Nicaragua (2300) Sunday, October 11 fixtures (GMT) Costa Rica v Panama (0200) Malawi v Zimbabwe (1230) South Africa v Zambia (1300) Gabon v Benin (1500) Tanzania v Burundi (1900) Monday, October 12 fixtures (GMT) Madagascar v Burkina Faso UAE v Uzbekistan Togo v Sudan (1400) Ghana v Qatar (1430) Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Gambia v Guinea Mali v Iran (1400) Japan v Côte d'Ivoire (1445) Nigeria v Tunisia (1730) Morocco v Congo DR (1800) Senegal v Mauritania (1900) Mexico v Algeria (1900) Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Costa Rica v Panama (0200)