Jul 26 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Consadole Sapporo (2) 3 Scorers: Y. Komai 16, T. Arano 18, T. Kaneko 89 Yellow card: Takamine 69 Subs used: Hayasaka 49 (Nakano), Kim Min-Tae 65 (Fukai), Bothroyd 76 (Songkrasin), Shirai 77 (Lucas Fernandes), Kaneko 77 (Takamine) Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: J. Amano 15 Yellow card: Bunmathan 42, Ohgihara 59, Ito 80 Subs used: Otsu 16 (Endo), Koike 46 (Bunmathan), Sento 56 (Kida), Onaiwu 57 (Edigar Junio), Watanabe 84 (Amano) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Yokohama (0) 0 Subs used: Matsuura 46 (Nakamura), Kusano 68 (Ichimi), Takeda 69 (Maguinho), Tashiro 69 (Hoshi), Minagawa 83 (Tezuka) Urawa Reds (0) 2 Scorers: Leonardo 52, Ewerton 90+3 Subs used: Sugimoto 61 (Koroki), Muto 76 (Kashiwagi), Shibato 87 (Sekine), Ito 87 (Leonardo) Referee: Takuto Okabe ................................................................. Shimizu S-Pulse (1) 4 Scorers: Hwang Seok-Ho 41, Carlinhos 57, Y. Tatsuta 70, Valdo 84 Subs used: Nakamura 71 (Goto), Suzuki 90 (Nishizawa), Dangda 93 (Kaneko) Oita Trinita (0) 2 Scorers: K. Chinen 87, Y. Takazawa 88 Subs used: Watari 46 (Kozuka), Koide 66 (Takayama), Misao 66 (Kagawa), Hasegawa 67 (Shimakawa), Takazawa 67 (Tanaka) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Sanfrecce Hiroshima postponed Nagoya Grampus ................................................................. Kashima Antlers (1) 2 Scorers: Everaldo 34, S. Doi 75 Yellow card: Juan Alano 27 Subs used: Izumi 67 (Juan Alano), Doi 67 (Ito), Nagaki 84 (Léo Silva) Tokyo (2) 2 Scorers: T. Watanabe 45, M. Morishige 45+5 Yellow card: Nagai 22, Morishige 90, Diego Oliveira 95 Subs used: Konno 54 (Uchida), Adailton 54 (Mita), Hara 66 (Nagai), Nakamura 84 (Ogawa), Arthur 84 (Takahagi) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Kashiwa Reysol (2) 5 Scorers: H. Nakama 20, M. Olunga 40, M. Olunga 58, M. Olunga 73, Y. Segawa 86 Missed penalty: M. Olunga 61 Subs used: Segawa 38 (Kamiya), Toshima 84 (Nakama), Kawaguchi 89 (Koga) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: T. Nishimura 48 Yellow card: Yoshino 71 Subs used: Ishihara 46 (Hachisuka), Nishimura 46 (Germain), Sekiguchi 63 (Nakahara), Nagasawa 67 (Michibuchi), Hiraoka 79 (Akasaki) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Kawasaki Frontale (0) 3 Scorers: M. Yamane 61, K. Mitoma 78, A. Tanaka 88 Subs used: Oshima 57 (Wakizaka), Mitoma 58 (Hatate), Miyashiro 66 (Kobayashi), Leandro Damião 66 (Ienaga), Tanaka 85 (Shimoda) Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: T. Elyounoussi 57 Subs used: Elyounoussi 46 (Nakagawa), Kobayashi 46 (Okamoto), Ishihara 60 (Iwasaki), Fukuta 69 (Matsuda), Shibata 80 (Saito) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Vissel Kobe (0) 0 Subs used: Goke 66 (Sasaki), Tanaka 71 (Douglas) Gamba Osaka (0) 2 Scorers: Y. Ono 62, T. Usami 86 Yellow card: Fukuda 75, Matsuda 75 Subs used: Kurata 63 (Ono), Matsuda 75 (Takao), Yamamoto 87 (Fukuda), Kurokawa 87 (Watanabe), Patric 87 (Usami) Referee: Yudai Yamamoto ................................................................. Sagan Tosu (0) 1 Scorers: K. Ishii 51 Yellow card: Eduardo 63 Subs used: Hayashi 68 (Ishii), An Yong-Woo 79 (Koyamatsu), Higuchi 79 (Harakawa), López 86 (Toyoda), Ryang Yong-Gi 86 (Eduardo) Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: T. Sakamoto 75 Yellow card: Fujita 64, Koike 77 Subs used: Katayama 46 (Kakitani), Koike 72 (Maruhashi), Okuno 73 (Kiyotake), Suzuki 73 (Toyokawa) Referee: Akihiko Ikeuchi .................................................................