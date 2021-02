UPDATE 9-Ligue 1 Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Monaco (0) 2 Scorers: W. Ben Yedder 48pen, W. Ben Yedder 90+3 Yellow card: Lecomte 6, Diop 39, Tchouaméni 45 Subs used: Jovetić 46 (Diatta), FÅbregas 58 (Tchouaméni), Ballo 67 (Sidibé), Aguilar 67 (Diop), Pellegri 80 (Caio Henrique) Lorient (1) 2 Scorers: T. Moffi 7pen, T. Moffi 62 Yellow card: Mendes 35, Dreyer 88, Chalobah 91 Subs used: Chalobah 71 (Monconduit), Lemoine 71 (Abergel), Boisgard 78 (Wissa), Delaplace 79 (Le Fée), Hamel 84 (Mendes) Referee: Benoît Millot ................................................................. Angers SCO (1) 1 Scorers: T. Mangani 33pen Yellow card: Diony 60, Coulibaly 77 Subs used: Cabot 46 (Capelle), Thioub 68 (Cabot), Mathias Lage 79 (Boufal), Cho 90 (Diony), Bobichon 90 (Coulibaly) Nantes (2) 3 Scorers: M. Simon 4, I. Louza 7pen, K. Bamba 86 Yellow card: Lafont 33, Blas 83, Muani 96 Subs used: Mendy 47 (Touré), Bamba 60 (Simon), Coco 87 (Blas), Pallois 87 (Louza) Referee: François Letexier ................................................................. Dijon (0) 0 Red card: Sammaritano 90 Yellow card: Chouiar 49, Lautoa 61, Sammaritano 79, Ndong 95 Subs used: Ebimbe 62 (Kamara), Konaté 77 (Chouiar), Sammaritano 77 (Celina), Chalá 85 (Ngonda) Nîmes (0) 2 Scorers: R. Ripart 76, N. Eliasson 87 Yellow card: Ferhat 42 Subs used: Guessoum 47 (Miguel), Eliasson 74 (Koné), Fomba 88 (Benrahou) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Metz (1) 1 Scorers: T. Delaine 17 Yellow card: Delaine 26, Kouyaté 44 Subs used: Tchimbembé 37 (Sarr), Maziz 63 (Yade), Leya 63 (Vágner) Strasbourg (1) 2 Scorers: A. Thomasson 33, A. Thomasson 84 Yellow card: Sissoko 42 Subs used: Bellegarde 80 (Liénard) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Rennes (0) 0 Yellow card: Doku 37, Da Silva 48, Guirassy 57, Aguerd 63, Traoré 77 Subs used: Nzonzi 58 (Martin), Gboho 58 (Camavinga), Hunou 58 (Terrier), Maouassa 78 (Truffert) Saint-Étienne (1) 2 Scorers: D. Bouanga 27, A. Nordin 71 Yellow card: Debuchy 33, Abi 80 Subs used: Nordin 57 (Aouchiche), Abi 68 (Khazri), Youssouf 69 (Neyou Noupa), Moueffek 90 (Bouanga) Referee: Florent Batta ................................................................. Lille (0) 0 Yellow card: Çelik 44, Bamba 75 Subs used: Yazıcı 61 (Ikoné), Weah 61 (Luiz Araujo), Renato Sanches 71 (Xeka), Lihadji 90 (David) Brest (0) 0 Yellow card: Belkebla 7 Subs used: Le Douaron 90 (Honorat) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Bordeaux (0) 0 Yellow card: Adli 65 Subs used: Zerkane 38 (Bašić), de Préville 64 (Seri), Lacoux 84 (Kwateng), Kalu 84 (Oudin) Olympique Marseille (0) 0 Red card: Balerdi 55, Benedetto 59 Yellow card: Rongier 46 Subs used: Perrin 60 (Thauvin), Ntcham 63 (Cuisance), Dieng 84 (Germain) Referee: Jérôme Brisard ................................................................. Wednesday, February 17 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Nice (2100/2000) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Brest v Olympique Lyonnais (2100/2000)