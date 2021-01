Jan 25 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Athletico Paranaense (1) 2 Scorers: Abner 25, Renato Kayzer 83 Yellow card: Jonathan 27, Nikão 69 Subs used: Vitinho 64 (Carlos Eduardo), Alvarado 77 (Christian), Jádson 77 (Fernando Canesin), Khellven 81 (Jonathan), José Ivaldo 81 (Richard) Flamengo (1) 1 Scorers: Gustavo Henrique 34 Subs used: Pepê 72 (Éverton Ribeiro), Pedro 72 (Gabriel Barbosa), Rodrigo Muniz 80 (De Arrascaeta), Matheuzinho 86 (Isla), Michael 86 (Vitinho) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Ceará (2) 2 Scorers: Lima 10, Vinícius Goes 29pen Yellow card: Eduardo 47, Leonardo Chú 57, Eduardo 83 (2nd), Charles 86 Subs used: Charles 60 (Leonardo Chú), Saulo Mineiro 78 (Cleber), Felipe Vizeu 90 (Vinícius Goes), Willian Oliveira 90 (Fabinho) Palmeiras (1) 1 Scorers: Gabriel Veron 34 Yellow card: Patrick de Paula 27, Alan Empereur 47, Emerson Santos 49, Felipe Melo 84, Lucas Esteves 85 Subs used: Lucas Esteves 68 (Gabriel Veron), Pedro Acacio 74 (Gustavo Scarpa), Fabrício 74 (Gabriel Silva), Felipe Melo 74 (Patrick de Paula) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Internacional (0) 2 Scorers: A. Hernández 90, Edenílson 90+8pen Yellow card: Moisés 70, Rodinei 91 Subs used: Mauricio 58 (João Peglow), Hernández 79 (Patrick), Marcos Guilherme 79 (Bruno Praxedes), Uendel 85 (Moisés), Nonato 86 (Rodrigo Dourado) Grêmio (0) 1 Scorers: Jean Pyerre 76 Yellow card: Victor Ferraz 94, Diego Souza 97 Subs used: Rodrigues 41 (Pedro Geromel), Ferreira 72 (Pepê), Luiz Fernando 73 (Alisson), Maicon 73 (Lucas Silva), Pinares 85 (Jean Pyerre) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Sport Recife (0) 2 Scorers: Thiago Neves 73, Iago Maidana 86 Yellow card: Marcão 24, Raul Prata 33, Iago Maidana 41 Subs used: Ronaldo 46 (Marcão), Ewerton 46 (Raul Prata), Bruninho 68 (Betinho), Sander 82 (Marquinhos), Márcio Araújo 87 (Thiago Neves) Bahia (0) 0 Subs used: Gabriel Novaes 58 (Gilberto), Rodriguinho 65 (Ramírez), Fessin 66 (Thiago), Juninho Capixaba 70 (Rossi) Referee: Raphael Claus ................................................................. Atlético GO (1) 2 Scorers: Jean 40pen, Natanael Pimienta 80 Yellow card: João Victor 27, Ze Roberto 45 Subs used: Gilvan 46 (Eder), Arnaldo 61 (Danilo), Vitor 82 (Ze Roberto), Baralhas 85 (Willian Maranhão) Fortaleza (0) 0 Yellow card: Juninho 29, Paulão 39, Juninho 74 (2nd) Missed penalty: Juninho 28 Subs used: Wellington Paulista 60 (Osvaldo), João Paulo 60 (Vásquez), Derley 83 (Yuri Cesar), Ederson 83 (David), Luiz Henrique 87 (Ronald) Referee: Rafael Traci ................................................................. Santos (2) 3 Scorers: Lucas Braga 7, Kaio Jorge 38, Marinho 87pen Yellow card: Luan Peres 18, Kaio Jorge 48, Guilherme Nunes 95, Soteldo 97 Subs used: Lucas Lourenço 76 (Lucas Braga), Guilherme Nunes 76 (Sandry), Jean Mota 88 (Diego Pituca), Bruno Marques 90 (Felipe Jonatan) Goiás (0) 4 Scorers: Rafael Moura 54, David Duarte 60, Fernandão 76pen, Rafael Moura 77 Yellow card: Breno 13, Rafael Moura 33, Iago 49, Taylon 97 Subs used: Taylon 46 (Breno), Vinicius 46 (Jefferson), Douglas Baggio 79 (Fernandão), Índio 94 (Shaylon) Referee: Wagner do Nascimento Magalhaes ................................................................. Fluminense (0) 2 Scorers: Lucca 67, Wellington Silva 90+8pen Yellow card: Luiz Henrique 12, Yago Felipe 54 Subs used: Wellington Silva 76 (Lucca), Húdson 84 (Luiz Henrique), Marcos Paulo 84 (John Kennedy), Matheus Ferraz 95 (Nenê) Botafogo (0) 0 Yellow card: Rafael Forster 47 Subs used: Cícero 45 (Victor Luis), Davi Araújo 64 (Bruno Nazário), Barrandeguy 64 (Rafael Forster), Rafael Navarro 73 (José Welison), Angulo 73 (Matheus Nascimento) Referee: Edina Alves Batista ................................................................. Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300) Tuesday, January 26 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Vasco da Gama (2000/2300) Atlético Mineiro v Santos (2000/2300) Thursday, January 28 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Corinthians (1900/2200) Grêmio v Flamengo (2000/2300)