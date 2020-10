UPDATE 9-Serie A Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Bologna (2) 3 Scorers: R. Soriano 9, M. Svanberg 39, R. Orsolini 60 Yellow card: Svanberg 35, M'baye 72 Subs used: M'baye 64 (De Silvestri), Domínguez 65 (Svanberg), Sansone 76 (Musa Barrow), Santander 76 (Palacio) Sassuolo (1) 4 Scorers: D. Berardi 18, F. Đuričić 64, F. Caputo 70, T. Tomiyasu 77og Yellow card: Locatelli 73 Subs used: Lopez 61 (Traorè), Raspadori 61 (Bourabia), Ayhan 61 (Müldür), Pedro Obiang 81 (Đuričić), Peluso 91 (Ferrari) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Spezia (1) 2 Scorers: D. Verde 39, Diego Farias 75 Yellow card: Deiola 45, Chabot 59 Subs used: N'Zola 55 (Piccoli), Salvador Ferrer 64 (Sala), Diego Farias 65 (Verde), Agudelo 65 (Deiola), Dell'Orco 78 (Bastoni) Fiorentina (2) 2 Scorers: G. Pezzella 2, C. Biraghi 4 Yellow card: Bonaventura 66, Pol Lirola 86 Subs used: Igor 71 (Pezzella), Cutrone 72 (Vlahović), Pulgar 78 (Castrovilli), José Callejón 78 (Bonaventura), Kouamé 86 (Ribéry) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Torino (1) 2 Scorers: A. Belotti 4pen, A. Belotti 49 Red card: Savić 86 Yellow card: Rincón 31, Bonazzoli 65 Subs used: Verdi 79 (Meïté), Singo 79 (Vojvoda), Ansaldi 88 (Linetty), Murru 88 (Rodríguez) Cagliari (2) 3 Scorers: João Pedro 12, G. Simeone 19, G. Simeone 73 Yellow card: Rog 31, Lykogiannis 75, Pavoletti 89 Subs used: Pavoletti 76 (Simeone), Ounas 84 (Sottil), Caligara 85 (João Pedro), Klavan 90 (Rog) Referee: Federico La Penna ................................................................. Udinese (1) 3 Scorers: Samir 28, S. Iacoponi 52og, I. Pussetto 88 Yellow card: Rodrigo Becão 32, Arslan 44, Makengo 91 Subs used: Makengo 67 (Arslan), Pussetto 67 (Lasagna), Deulofeu 78 (Pereyra), Forestieri 78 (Ouwejan) Parma (1) 2 Scorers: Hernani 26, Y. Karamoh 70 Yellow card: Brugman 57, Iacoponi 73 Subs used: Cyprien 64 (Brugman), Sohm 64 (Kurtič), Grassi 80 (Hernani) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Roma (2) 5 Scorers: Pedro 31, E. Džeko 35, J. Veretout 69pen, E. Džeko 77, Carles Pérez 89 Yellow card: Ibañez 33, Veretout 53, Santon 65 Subs used: Gonzalo Villar 73 (Veretout), Bruno Peres 73 (Santon), Carles Pérez 78 (Pedro), Kumbulla 78 (Ibañez), Borja Mayoral 85 (Džeko) Benevento (1) 2 Scorers: G. Caprari 5, G. Lapadula 55 Yellow card: Foulon 82 Missed penalty: G. Lapadula 55 Subs used: Insigne 46 (Iago Falqué), Improta 75 (Dabo), Sau 82 (Lapadula), Hetemaj 82 (Schiattarella), Maggio 86 (Foulon) Referee: Giovanni Ayroldi ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Genoa (2045/1845) Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Torino (2045/1845)