Dec 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Hellas Verona (0) 1 Scorers: I. Ilić 63 Yellow card: Dawidowicz 29, Zaccagni 48, Dimarco 64, Magnani 79 Subs used: Lovato 31 (Dawidowicz), Ilić 46 (Salcedo), Rüegg 53 (Colley), Lazović 53 (Zaccagni), Günter 59 (Lovato) Internazionale (0) 2 Scorers: L. Martínez 51, M. Ņkriniar 69 Yellow card: Brozović 46, Bastoni 83 Subs used: Vidal 70 (Perišić), Gagliardini 87 (Martínez) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Bologna (0) 2 Scorers: T. Tomiyasu 73, N. Paz 82 Yellow card: Palacio 84, Angelo da Costa 86 Subs used: Svanberg 65 (Baldursson), Orsolini 65 (Musa Barrow), Domínguez 76 (Schouten), Paz 78 (Dijks) Atalanta (2) 2 Scorers: L. Muriel 22pen, L. Muriel 23 Yellow card: Gosens 18, Djimsiti 60 Subs used: Palomino 36 (Rafael Tolói), Miranchuk 46 (Iličić), Zapata 65 (Muriel), Malinovskyi 84 (Freuler), Mojica 85 (Gosens) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Milan (2) 3 Scorers: A. Rebić 10, H. Çalhanoğlu 17pen, T. Hernández 90+2 Yellow card: Krunić 41, Hernández 78 Subs used: Samu Castillejo 64 (Saelemaekers), Hauge 79 (Rafael Leão), Diogo Dalot 92 (Calabria), Maldini 92 (Samu Castillejo) Lazio (1) 2 Scorers: Luis Alberto 27, C. Immobile 59 Yellow card: Escalante 39, Luis Alberto 64, Akpro 80, Muriqi 88 Missed penalty: C. Immobile 27 Subs used: Muriqi 32 (Correa), Cataldi 46 (Escalante), Akpro 73 (Milinković-Savić), Andreas Pereira 74 (Immobile), Hoedt 88 (Patric) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Napoli (0) 1 Scorers: L. Insigne 90+2 Yellow card: Bakayoko 63, Elmas 87, Di Lorenzo 96 Subs used: Elmas 30 (Demme), Lozano 63 (Politano), Llorente 71 (Petagna), Fabián Ruiz 71 (Bakayoko), Mário Rui 71 (Hysaj) Torino (0) 1 Scorers: A. Izzo 56 Yellow card: Izzo 33, Buongiorno 40, Linetty 76 Subs used: Vojvoda 88 (Rodríguez), Zaza 89 (Belotti), Meïté 89 (Lukić), Segre 94 (Linetty) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Roma (1) 3 Scorers: J. Veretout 11, E. Džeko 71, G. Mancini 77 Yellow card: Cristante 19, Mancini 37, Kumbulla 60 Subs used: Pellegrini 63 (Pedro), Ibañez 63 (Kumbulla), Smalling 73 (Cristante), Pau López 74 (Mirante), Borja Mayoral 78 (Džeko) Cagliari (0) 2 Scorers: João Pedro 59, João Pedro 90+1pen Yellow card: Zappa 20, Nández 29 Subs used: Oliva 15 (Rog), Sottil 78 (Lykogiannis), Pavoletti 78 (Simeone), Pereiro 85 (Marin), Caligara 85 (Godín) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Sampdoria (0) 2 Scorers: F. Quagliarella 55, K. Baldé 84 Red card: Baldé 92 Yellow card: Colley 49, Tonelli 72 Subs used: Adrien Silva 37 (Thorsby), Candreva 73 (Damsgaard), Léris 73 (Yoshida), Baldé 73 (Ramírez), Verre 81 (Jankto) Sassuolo (1) 3 Scorers: H. Traorè 2, F. Caputo 56, D. Berardi 58 Yellow card: Caputo 34, Magnanelli 44, Chiricheș 68, Locatelli 94 Subs used: Pedro Obiang 59 (Magnanelli), Ayhan 73 (Müldür), Raspadori 73 (Caputo), Haraslín 87 (Berardi), Peluso 88 (Chiricheș) Referee: Giovanni Ayroldi ................................................................. Spezia (1) 1 Scorers: M. N'Zola 10 Yellow card: Erlić 2, Chabot 5, Terzi 72 Subs used: Terzi 46 (Chabot), Mastinu 61 (Diego Farias), Bartolomei 75 (Estévez), Deiola 75 (Maggiore), Piccoli 84 (Ricci) Genoa (1) 2 Scorers: M. Destro 15, D. Criscito 73pen Yellow card: Pandev 33, Ghiglione 43, Destro 70, Zajc 75 Subs used: Zappacosta 63 (Ghiglione), Zajc 63 (Lerager), Rovella 74 (Behrami), Scamacca 74 (Pandev), Pjaca 84 (Destro) Referee: Davide Massa ................................................................. Udinese (0) 0 Yellow card: Rodrigo Becão 20 Subs used: Deulofeu 65 (Bonifazi), Walace 65 (Arslan), Nestorovski 73 (Zeegelaar), ter Avest 73 (Deulofeu) Benevento (1) 2 Scorers: G. Caprari 9, G. Letizia 77 Yellow card: Insigne 8, Tuia 45 Subs used: Dabo 60 (Ioniţă), Tello 60 (Insigne), Di Serio 70 (Lapadula), Foulon 70 (Improta), Sau 81 (Caprari) Referee: Manuel Volpi .................................................................