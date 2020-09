Sep 7 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) RB Bragantino (0) 1 Scorers: Claudinho 54 Red card: Morato 99 Yellow card: Ricardo 22 Subs used: Bruno Tubarão 46 (Leandrinho), Uillian Correia 53 (Ricardo), Alerrandro 66 (Ytalo), Hurtado 84 (Claudinho), Morato 84 (Artur) Palmeiras (0) 2 Scorers: Gabriel Veron 69, Willian 90+4 Yellow card: Gómez 30, Vitor Hugo 97, Danilo 97 Subs used: Willian 66 (Mayke), Gabriel Veron 66 (Wesley), Bruno Henrique 67 (Zé Rafael), Danilo 80 (Patrick de Paula), Raphael Veiga 84 (Lucas Lima) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. São Paulo (0) 3 Scorers: Brenner 50, Luciano 54, Vitor Bueno 90+2 Yellow card: Igor Vinicius 29, Brenner 91, Luan 93 Subs used: Juanfran 46 (Igor Vinicius), Igor Gomes 46 (Hernanes), Brenner 46 (Paulinho Boia), Luan 81 (Gabriel), Bruno Alves 90 (Luciano) Fluminense (1) 1 Scorers: Wellington Silva 41 Subs used: Pacheco 60 (Marcos Paulo), Ganso 60 (Araújo), Luiz Henrique 64 (Wellington Silva), Felippe Cardoso 84 (Yuri) Referee: Paulo Roberto Alves Júnior ................................................................. Internacional (1) 2 Scorers: Patrick 28, Thiago Galhardo 68pen Yellow card: José Gabriel 69, Rodinei 82 Subs used: Rodinei 71 (Uendel), João Peglow 78 (D'Alessandro), Marcos Guilherme 78 (Boschilia), Rodrigo Moledo 89 (Johnny), Hernández 89 (Patrick) Bahia (1) 2 Scorers: Rodriguinho 20, Clayson 90+7pen Yellow card: Nino Paraíba 10, Ronaldo 58, Gregore 64 Subs used: Rossi 68 (Daniel), Clayson 76 (Gilberto), Fessin 84 (Rodriguinho), Edson 84 (Ronaldo) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Vasco da Gama (1) 1 Scorers: G. Cano 7 Yellow card: Neto Borges 3 Subs used: Cayo Tenório 46 (Ygor Catatau), Bruno Gomes 46 (Benítez), Ribamar 64 (Cano), Bruno César 64 (Fellipe Bastos), Carlinhos 86 (Talles Magno) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Geuvânio 89 Subs used: Alvarado 69 (Richard), Pedrinho 70 (Fabinho), Bruno Leite 70 (Guilherme Bissoli), Abner 73 (Márcio Azevedo), González 79 (Lucas Halter) Referee: Raphael Claus ................................................................. Atlético GO (1) 1 Scorers: Edson 11 Yellow card: Gustavo Ferrareis 71 Subs used: Everton Felipe 46 (Janderson), Matheuzinho 75 (Gustavo Ferrareis), Hyuri 84 (Renato Kayzer), Vaca 91 (Chico) Grêmio (1) 1 Scorers: Isaque 41 Yellow card: Pedro Geromel 20, Kannemann 39, Diego Souza 67, Pedro Geromel 94 (2nd) Subs used: Darlan Mendes 63 (Lucas Silva), Robinho 75 (Diego Souza), Luiz Fernando 75 (Alisson), David Braz 87 (Kannemann), Fabrício 87 (Isaque) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Sport Recife (0) 2 Scorers: L. Barcia 60, Marquinhos 76 Yellow card: Marquinhos 18 Subs used: Barcia 46 (Gómez), Mugni 74 (Ronaldo), Hernane 74 (Elton), Sander 79 (Marquinhos), Marcão 90 (Ricardinho) Goiás (0) 1 Scorers: Elton 68og Subs used: Mike 46 (Miguel Ferreira), Caju 57 (Jefferson), Fábio Sanches 71 (David Duarte), Jara 81 (Breno), Victor Andrade 81 (Rafael Moura) Referee: Vinicius Gomes do Amaral ................................................................. Coritiba (0) 0 Yellow card: Robson Fernandes 95 Subs used: Igor Jesus 46 (Matheus Galdezani), Hugo Moura 56 (Giovanni Augusto), Giovanni 83 (Matheus Bueno), Natanael 88 (Jonathan Lemos) Atlético Mineiro (1) 1 Scorers: Eduardo Sasha 33 Yellow card: Jair 37, Alonso 78, Savarino 85 Subs used: Guilherme Arana 56 (Hyoran), Marquinhos 70 (Keno), Bueno 88 (Franco), Marrony 89 (Eduardo Sasha) Referee: Diego Pombo Lopez ................................................................. Wednesday, September 9 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Sport Recife (1800/2100) Goiás v Coritiba (1800/2100) São Paulo v RB Bragantino (1915/2215) Athletico Paranaense v Botafogo (1930/2230) Fluminense v Flamengo (2130/0030) Santos v Atlético Mineiro (2130/0030) Thursday, September 10 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Palmeiras (1915/2215) Internacional v Ceará (1915/2215) Bahia v Grêmio (1915/2215) Vasco da Gama v Atlético GO (2100/0000)