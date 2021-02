Feb 18 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals -------------------------------------------------------------- Dynamo Kyiv (0) 1 Club Brugge (0) 1 .... aggregate: 1-1 Wolfsberger AC (0) 1 Tottenham Hotspur (3) 4 .... aggregate: 1-4 Tottenham Hotspur win Real Sociedad (0) 0 Manchester United (1) 4 .... aggregate: 0-4 Manchester United win Crvena Zvezda (0) 2 Milan (1) 2 .... aggregate: 2-2 Slavia Praha (0) 0 Leicester City (0) 0 .... aggregate: 0-0 Sporting Braga (0) 0 Roma (1) 2 .... aggregate: 0-2 Roma win Krasnodar (1) 2 Dinamo Zagreb (1) 3 .... aggregate: 2-3 Dinamo Zagreb win Young Boys (3) 4 Bayer Leverkusen (0) 3 .... aggregate: 4-3 Young Boys win Olympiakos Piraeus (3) 4 PSV (2) 2 .... aggregate: 4-2 Olympiakos Piraeus win Benfica v Arsenal in play Antwerp v Rangers in play Salzburg v Villarreal in play Molde v Hoffenheim in play Granada v Napoli in play Maccabi Tel Aviv (0) 0 Shakhtar Donetsk (1) 2 .... aggregate: 0-2 Shakhtar Donetsk win Lille v Ajax in play