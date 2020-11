Nov 1 (Gracenote) - Results for Stage 12, Vuelta a Espana on Sunday. Stage 12 Pola de Laviana to Alto de l'Angliru, 109.4 km, Road race. Overall leader (Not available yet) Stage winners 1 Hugh Carthy ENG (EF Pro Cycling) 2 Aleksander Vlasov RUS (Astana Pro Team) 3 Enric Mas ESP (Movistar Team) Following stages : Nov 3-Stage 13 Muros to Mirador de Ézaro, 33.7 km, Individual time trial. Nov 4-Stage 14 Lugo to Ourense, 204.7 km, Road race. Nov 5-Stage 15 Mos to Puebla de Sanabria, 230.8 km, Road race. Nov 6-Stage 16 Salamanca to Ciudad Rodrigo, 162 km, Road race. Nov 7-Stage 17 Sequeros to Alto de La Covatilla, 178.2 km, Road race. Nov 8-Stage 18 Madrid to Madrid, 124.2 km, Road race.