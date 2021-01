West Indies in Bangladesh 2021 Scoreboard

Jan 25 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 3rd odi between Bangladesh and West Indies on Monday at Chittagong, Bangladesh Bangladesh win by 120 runs Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c Akeal Hosein b Alzarri Joseph 64 Liton Das lbw Alzarri Joseph 0 Nazmul Hossain Shanto lbw Kyle Mayers 20 Shakib Al Hasan b Raymon Reifer 51 Mushfiqur Rahim c Alzarri Joseph b Raymon Reifer 64 Mahmudullah Not Out 64 Soumya Sarkar Run Out Akeal Hosein 7 Mohammad Saifuddin Not Out 5 Extras 0b 4lb 3nb 0pen 15w 22 Total (50.0 overs) 297-6 Fall of Wickets : 1-1 Das, 2-38 Shanto, 3-131 Iqbal, 4-179 Al Hasan, 5-251 Rahim, 6-283 Sarkar Did Not Bat : Miraz, Ahmed, Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Alzarri Joseph 10 0 48 2 4.80 3w 1nb Keon Harding 10 0 88 0 8.80 7w 2nb Kyle Mayers 7 0 34 1 4.86 1w Raymon Reifer 10 0 61 2 6.10 Akeal Hosein 10 0 46 0 4.60 3w Jason Mohammed 3 0 16 0 5.33 .................................................................... West Indies 1st innings Kjorn Ottley c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman 1 Sunil Ambris lbw Mustafizur Rahman 13 Nkrumah Bonner b Mohammad Saifuddin 31 Kyle Mayers lbw Mehidy Hasan 11 Jason Mohammed c Mushfiqur Rahim b Mohammad Saifuddin 17 Rovman Powell lbw Soumya Sarkar 47 Jahmar Hamilton c Mushfiqur Rahim b Mehidy Hasan 5 Raymon Reifer c&b Taskin Ahmed 27 Alzarri Joseph Run Out Nazmul Hossain Shanto 11 Akeal Hosein c Mushfiqur Rahim b Mohammad Saifuddin 0 Keon Harding Not Out 1 Extras 1b 2lb 2nb 0pen 8w 13 Total (44.2 overs) 177 all out Fall of Wickets : 1-7 Ottley, 2-30 Ambris, 3-47 Mayers, 4-79 Mohammed, 5-93 Bonner, 6-117 Hamilton, 7-155 Powell, 8-174 Joseph, 9-175 Hosein, 10-177 Reifer Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Saifuddin 9 0 51 3 5.67 2w Mustafizur Rahman 6 0 24 2 4.00 4w Taskin Ahmed 8.2 1 32 1 3.84 2nb Mehidy Hasan 10 2 18 2 1.80 1w Shakib Al Hasan 4.5 0 12 0 2.48 Mahmudullah 2 0 11 0 5.50 1w Soumya Sarkar 3.1 0 22 1 6.95 Nazmul Hossain Shanto 1 0 4 0 4.00 .................................. Umpire Sharfuddoula Saikat Umpire Tanvir Ahmed Video Gazi Sohel Match Referee Neeyamur Rahul