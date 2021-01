Jan 22 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between Bangladesh and West Indies on Friday at Mirpur, Bangladesh Bangladesh win by 7 wickets West Indies 1st innings Sunil Ambris c Mehidy Hasan b Mustafizur Rahman 6 Kjorn Ottley c Tamim Iqbal b Mehidy Hasan 24 Joshua Da Silva b Mehidy Hasan 5 Andre McCarthy b Shakib Al Hasan 3 Jason Mohammed lbw Shakib Al Hasan 11 Kyle Mayers Run Out Nazmul Hossain Shanto 0 Nkrumah Bonner b Hasan Mahmud 20 Rovman Powell st Mushfiqur Rahim b Mehidy Hasan 41 Raymon Reifer lbw Mehidy Hasan 2 Alzarri Joseph c Liton Das b Mustafizur Rahman 17 Akeal Hosein Not Out 12 Extras 0b 1lb 2nb 0pen 4w 7 Total (43.4 overs) 148 all out Fall of Wickets : 1-10 Ambris, 2-36 Ottley, 3-37 Da Silva, 4-39 McCarthy, 5-41 Mayers, 6-67 Mohammed, 7-71 Bonner, 8-88 Reifer, 9-120 Joseph, 10-148 Powell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 8 3 15 2 1.88 2nb Rubel Hossain 7 0 23 0 3.29 Hasan Mahmud 9 0 54 1 6.00 4w Mehidy Hasan 9.4 0 25 4 2.59 Shakib Al Hasan 10 0 30 2 3.00 ............................................................... Bangladesh 1st innings Liton Das lbw Akeal Hosein 22 Tamim Iqbal c Joshua Da Silva b Raymon Reifer 50 Nazmul Hossain Shanto c Kjorn Ottley b Jason Mohammed 17 Shakib Al Hasan Not Out 43 Mushfiqur Rahim Not Out 9 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 7w 8 Total (33.2 overs) 149-3 Fall of Wickets : 1-30 Das, 2-77 Shanto, 3-109 Iqbal Did Not Bat : Mahmudullah, Sarkar, Miraz, Mahmud, Hossain, Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Alzarri Joseph 10 0 42 0 4.20 1nb Kyle Mayers 2 0 15 0 7.50 Akeal Hosein 9.2 0 45 1 4.82 3w Jason Mohammed 7 0 29 1 4.14 Raymon Reifer 5 0 18 1 3.60 .................................. Umpire Gazi Sohel Umpire Sharfuddoula Saikat Video Masudur Mukul Match Referee Neeyamur Rahul