World Cup-Courchevel Summaries

Dec 12 (Gracenote) - Summaries for World Cup-Courchevel on Saturday. Women's Giant Slalom on Sunday Rnk Bib Name Team Time .. 1 Mina Fürst Holtmann Norway .. 2 Mikaela Shiffrin United States +0.00 .. 3 Petra Vlhová Slovakia +0.00 .. 4 Marta Bassino Italy +0.00 .. 5 Sara Hector Sweden +0.00 .. 6 Federica Brignone Italy +0.00 .. 7 Alice Robinson New Zealand +0.00 .. 8 Sofia Goggia Italy +0.00 .. 9 Katharina Liensberger Austria +0.00 .. 10 Wendy Holdener Switzerland +0.00 .. 11 Lara Gut-Behrami Switzerland +0.00 .. 12 Tessa Worley France +0.00 .. 13 Ragnhild Mowinckel Norway +0.00 .. 14 Stephanie Brunner Austria +0.00 .. 15 Michelle Gisin Switzerland +0.00 .. 16 Katharina Truppe Austria +0.00 .. 17 Tina Robnik Slovenia +0.00 .. 18 Ricarda Haaser Austria +0.00 .. 19 Maria Therese Tviberg Norway +0.00 .. 20 Franziska Gritsch Austria +0.00 .. 21 Coralie Frasse Sombet France +0.00 .. 22 Ana Bucik Slovenia +0.00 .. 23 Estelle Alphand Sweden +0.00 .. 24 Nina O'Brien United States +0.00 .. 25 Thea Louise Stjernesund Norway +0.00 .. 26 Ramona Siebenhofer Austria +0.00 .. 27 Marlene Schmotz Germany +0.00 .. 28 Eva-Maria Brem Austria +0.00 .. 29 Alexandra Tilley Great Britain +0.00 .. 30 Kristin Lysdahl Norway +0.00 .. 31 Elena Curtoni Italy +0.00 .. 32 Corinne Suter Switzerland +0.00 .. 33 Adriana Jelinkova Netherlands +0.00 .. 34 AJ Hurt United States +0.00 .. 35 Marte Monsen Norway +0.00 .. 36 Doriane Escané France +0.00 .. 37 Maryna Gasienica Daniel Poland +0.00 .. 38 Mélanie Meillard Switzerland +0.00 .. 39 Asa Ando Japan +0.00 .. 40 Julia Scheib Austria +0.00 .. 41 Elisa Mörzinger Austria +0.00 .. 42 Kristina Riis-Johannessen Norway +0.00 .. 43 Andrea Filser Germany +0.00 .. 44 Kaja Norbye Norway +0.00 .. 45 Keely Cashman United States +0.00 .. 46 Valérie Grenier Canada +0.00 .. 47 Riikka Honkanen Finland +0.00 .. 48 Luisa Bertani Italy +0.00 .. 49 Mikaela Tommy Canada +0.00 .. 50 Roberta Melesi Italy +0.00 .. 51 Valentina Cillara Rossi Italy +0.00 .. 52 Ali meyer Canada +0.00 .. 53 Camille Rast Switzerland +0.00 .. 54 Nevena Ignjatovic Serbia +0.00 .. 55 Candace Crawford Canada +0.00 .. 56 Katharina Huber Austria +0.00 .. 57 Lisa Loipetssperger Germany +0.00 .. 58 Jasmina Suter Switzerland +0.00 .. 59 Leona Popovic Croatia +0.00 .. 60 Paula Moltzan United States +0.00 .. 61 Nadine Fest Austria +0.00 .. 62 Priska Nufer Switzerland +0.00 .. 63 Clarisse Breche France +0.00 .. 64 Laura Pirovano Italy +0.00 .. 65 Ekaterina Tkachenko Russia +0.00 .. 66 Romane Miradoli France +0.00 .. 67 Mialitiana Clerc Madagascar +0.00 .. 68 Tereza Kmochová Czech Republic +0.00