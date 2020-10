Oct 10 (OPTA) - Results and fixtures for the World Cup Qualifiers (South America) on Friday (start times are GMT) Group Stage -------------------------------------------- Colombia (3) 3 Venezuela (0) 0 Brazil v Bolivia in play Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Bolivia v Argentina (2000) Ecuador v Uruguay (2100) Venezuela v Paraguay (2200) Wednesday, October 14 fixtures (GMT) Peru v Brazil (0000) Chile v Colombia (0030)